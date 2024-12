Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna con la nuova stagione: ecco quando e quante puntate saranno

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna su Sky con una nuova stagione, per la gioia del suo pubblico più affezionato. E questa volta la festa sarà più grande del solito perchè lo show festeggia i suoi primi 10 anni di vita e competizioni gastronomiche.

4 Ristoranti ricomincia in tempo per Natale

Le nuove puntate in compagnia di chef Borghese andranno in onda a partire da domenica 22 dicembre, come sempre su Sky Uno, in prima serata, oppure in streamig su NOW, on demand o in contemporanea.

Nel nuovo ciclo di puntate lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato festeggerà un traguardo davvero incredibile per uno show che è diventato un cult della televisione italiana. 4 Ristoranti spegne infatti 10 candeline con un viaggio che permetterà di scoprire nuove mete fino ad oggi mai toccate.

Quante puntate e in quali località si svolgeranno le sfide

La nuova stagione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti sarà composta da 12 puntate totali, compresi i 3 speciali, uno dei quali, per la prima volta nella storia dello show, avrà anche un ospite.

Escludendo gli speciali, le 9 puntate "tradizionali" dello show culinario toccheranno ciascuna una località diversa. Chef Borghese metterà in gara ristoratori di Lampedusa, Carrara, Canavese (Piemonte), Senigallia (in provincia di Ancona), Viterbo, Trani, viaggerà sulla riva trentina del Lago di Garda, poi andrà a Cremona e provincia, infine a Treviso.

Tre puntate speciali per i 10 anni di 4 Ristoranti

In occasione delle prime due puntate, il campo di gara si estenderà e in sfida ci saranno 4 ristoratori specializzati sullo stesso piatto ma residenti in altrettante regioni d'Italia. Domenica 22 dicembre 4 pizzaioli si affronteranno per eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d'Italia, domenica 29 dicembre invece 4 ristoratori si contenderanno il titolo di Migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia.

Nella prima domenica insieme del 2025, nella terza serata speciale, per la prima volta nella storia dello show Alessandro Borghese accoglierà al suo fianco un ospite super esperto sul tema della puntata. Ci sarà Lillo, protagonista della puntata che cercherà la Migliore osteria verace di Roma Est, la zona della Capitale che ha dato i natali all'attore.