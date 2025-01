Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: tappa nel Canavese nella quarta puntata, stasera su Sky Uno e Now

Stasera 12 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la quarta puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la nuova tappa eleggerà il miglior ristorante del Canavese.

Le verdi vallate e le colline del Canavese, incorniciate da borghi affascinanti, fanno da sfondo alla quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Domenica 12 gennaio alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, lo chef Alessandro Borghese esplorerà le tradizioni culinarie di questa incantevole area del Piemonte, famosa per la città di Ivrea e il suo Carnevale, ma anche per borghi ricchi di storia come Castellamonte, Sparone e Rivarolo Canavese.

Questa volta il viaggio gastronomico dell'iconico van di Chef Borghese si concentra sui sapori autentici della cucina canavesana, con piatti che spaziano dai grandi classici piemontesi come il vitello tonnato e il bunet a specialità locali come la zuppa di ajucche e la tofeja. Quattro ristoranti si contenderanno il titolo di miglior ristorante del Canavese

Quali sono i ristoranti che si sfidano questa sera

Balmetto Mercando : a Borgofranco d'Ivrea, il locale si sviluppa su più livelli, con una cantina, una corte interna, tre sale e una terrazza panoramica. Gianluca , preciso e appassionato, gestisce il ristorante con Valentina. La cucina propone piatti tradizionali con un tocco moderno, valorizzando ingredienti freschi.

La Scarpetta : a Spineto, frazione di Castellamonte, Noemi e Sara accolgono gli ospiti in un ambiente rustico. La giovane chef, grintosa e appassionata, propone una cucina contemporanea che esalta i prodotti locali con tecniche innovative.

La Rocca di Sparone : Nella Valle Orco, ai piedi della rocca di Re Arduino, il ristorante colpisce per la sala incastonata nella montagna. Martin , giovane sous chef, rinnova la tradizione di famiglia con una cucina che unisce sapori piemontesi e influenze mediterranee.

Ristorante Berta: a Pertusio, il locale storico è noto per il suo forno a legna e l'arredamento eclettico. Clara, attenta e appassionata, rivisita la tradizione piemontese con abbinamenti inusuali e cura per la presentazione.

Le regole del gioco

I quattro ristoratori accoglieranno i concorrenti e Chef Borghese nei propri locali, dove saranno valutati su cinque categorie: location, menu, servizio, conto e lo special di puntata, che questa volta sarà lo zabaione al Passito di Caluso, una prelibatezza piemontese DOCG. Come sempre, i voti di Borghese, svelati solo nel confronto finale, potranno confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore potrà esporre l'ambito bollino #Ale4Ristoranti.