Alessandro Basciano e il suo avvocato contro Sophie Codegoni: ecco cosa hanno detto

Sono passate poche settimane dall'arresto di Alessandro Basciano, e successiva scarcerazione, accusato di minacce e stalking nei confronti di Sophie Codegoni, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 continuano a fronteggiarsi, anche mediaticamente. Al centro della disputa non solo le accuse, ma anche le ripercussioni sulla vita professionale e personale di Basciano, genitore della piccola Céline Blue, avuta proprio con Sophie.

Le accuse di Basciano sui social

Recentemente, Alessandro ha espresso il proprio disappunto su Instagram, lamentando di essere stato allontanato dalla figlia e di aver perso opportunità lavorative. In una storia pubblicata sul social, ha dichiarato: "Ancora oggi vedo calpestare i miei diritti di uomo e di padre. Non ho più notizie di mia figlia e non riesco a lavorare. Sono stato condannato mediaticamente e non in tribunale."

Le parole del legale di Basciano

L'avvocato Leonardo D'Erasmo ha approfondito la situazione, spiegando che il suo assistito, pur essendo attualmente libero, subisce gravi conseguenze a livello lavorativo e sociale. Ha sottolineato come la denuncia per stalking abbia colpito duramente la carriera di Basciano, noto deejay ligure: "Quando un locale pubblica la locandina che annuncia una serata in cui suonerà Alessandro, diventa bersaglio di insulti e messaggi minatori. Gli imprenditori, per evitare problemi, spesso decidono di cancellare la serata."

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni mentre festeggiavano Céline Blue

Secondo l'avvocato, il deejay lavora ormai meno rispetto al passato, una condizione che si somma all'impossibilità di vedere la figlia, aggravando il quadro già complicato della sua vita personale. D'Erasmo ha poi posto l'accento su un problema più ampio legato alle conseguenze di una denuncia: "In uno Stato di diritto, che deve garantire l'innocenza fino alla sentenza irrevocabile, è giusto che una persona veda sfaldarsi la propria vita a causa di un'accusa ancora da verificare?"

Da parte sua, Sophie Codegoni non ha rilasciato dichiarazioni dirette in merito alle accuse di Alessandro. Tuttavia, la decisione di impedirgli di trascorrere le vacanze natalizie con la figlia, secondo quanto affermato dal deejay, ha ulteriormente alimentato la tensione, come dimostra il caso legato alle foto pubblicate dal settimanale Chi.

La vicenda resta complessa e piena di incognite, con un intreccio di accuse, difese e ripercussioni mediatiche. Mentre il pubblico si divide tra chi sostiene Basciano e chi ritiene che le denunce di Sophie siano legittime, il destino giudiziario e personale dei due ex concorrenti del GF Vip rimane ancora incerto.