Alec Baldwin torna sul set: reciterà al fianco di Olga Kurylenko in Chief of Station

Alec Baldwin torna a recitare in uno spy thriller intitolato Chief of Station al fianco di Olga Kurylenko: per la star questo è il primo film dopo l'incidente sul set di Rush.

Secondo quanto riferito da Deadline, Alec Baldwin e Olga Kurylenko saranno i protagonisti del thriller di spionaggio in uscita intitolato Chief of Station: il film è ambientato in Europa e le riprese avranno inizio a Budapest entro la fine di quest'anno.

La pellicola racconterà la storia di un ex capo della CIA che ha recentemente appreso che la morte di sua moglie non è stata un incidente: per questo motivo si ritrova costretto ad usare ancora una volta le sue abilità e a collaborare con un agente canaglia (Olga Kurylenko) per scoprire una serie di complotti che "metteranno alla prova tutto ciò che pensava di sapere".

Come accennato in precedenza il film, diretto da Jesse V. Johnson e scritto da George Mahaffey, è una co-produzione indipendente UE ambientata in Europa. Questo sarà il primo film per Alec dopo l'incidente verificatosi sul set di Rush, a causa del quale Halyna Hutchins ha perso la vita per le ferite riportate.

Baldwin è ampiamente conosciuto nell'industria dell'intrattenimento per la sua lunga e leggendaria carriera: dal suo debutto nel 1980, ha recitato in molti progetti amati dai fan come Beetlejuice - Spiritello porcello, The Departed di Martin Scorsese e la serie televisiva 30 Rock, che gli è valsa numerosi premi prestigiosi. Oltre al suo lavoro sullo schermo, Baldwin ha anche recitato sul palcoscenico nella produzione del 1992 di Un tram chiamato desiderio e in una produzione off-broadway di Macbeth, grazie alla quale ha ottenuto una nomination al Tony Award.