Alec Baldwin, quali conseguenze legali dopo l'incidente sul set?

Il mondo del cinema è stato scioccato da un nuovo incidente mortale sul set: Alec Baldwin, protagonista e produttore del western Rust, ha accidentalmente sparato un colpo di pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito gravemente il regista Joel Souza. Ma adesso quali conseguenze legali avrà la vicenda?

Secondo alcuni esperti legali che si sono espressi sull'accaduto, come rivela International News, Baldwin non sarebbe imputabile per alcun capo d'accusa, essendosi trattato, per l'appunto, di un incidente.

Arthur L. Aidala, managing partner dello studio legale di New York Aidala, Bertuna & Kamins, ha infatti asserito che "Anche se siamo assolutamente consapevoli di chi abbia impugnato l'arma al momento in cui è partito il colpo e causato la morte dell'individuo, secondo lo statuto la situazione rientrerebbe nella categoria omicidio accidentale".

In New Mexico, dove è situato il set del film, vige una legge pre-esistente che prevede la possibilità di omicidio accidentale, secondo la quale non viene classificato come crimine se l'incidente mortale avviene "come risultato di un incidente o sventura, nel compiere un atto legale per mezzi legali, con usuale e ordinaria cautela e senza intenzioni illegali".

Stando a quanto riportato anche dal New York Times, che cita i rapporti della polizia e delle indagini attualmente in corso, un assistente regista avrebbe preso in mano una delle tre pistole di scena messe a disposizione dagli addetti per il film, e l'avrebbe consegnata a Baldwin, che a sua volta avrebbe dovuto utilizzarla in una delle successive scene.

Secondo la deposizione firmata dal Detective Joel Cano del dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe, questi avrebbe gridato "Cold Gun", a significare che l'arma non avrebbe dovuto contenere quei proiettili.

"L'assistente regista non era consapevole del fatto che la pistola contenesse quei proiettili quando ha lo ha dato a Mr. Baldwin" si legge ancora nella deposizione, che però non specifica di che tipo di munizioni si trattasse.

Al momento, sono ancora in corso le indagini per determinare come si siano svolti i fatti e quali fossero le condizioni di lavoro sul set di Rust.