Alec Baldwin, la prima intervista tv dopo la tragedia sul set di Rust in arrivo su ABC

Alec Baldwin ha rilasciato la prima intervista ufficiale dopo la tragedia verificatasi sul set del film Rust, quando l'attore ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Baldwin, produttore e principale interprete del film, è stato intervistato da George Stephanopoulos per la ABC.

Sebbene la data di trasmissione e la fascia oraria dell'intervista della ABC non siano ancora state annunciate quello che sappiamo per certo è che la trasparenza e il grande dolore dell'attore saranno i due aspetti principali della conversazione che lo stesso Stephanopoulos ha definito come "l'intervista più intensa di sempre".

L'attore, il giorno dopo la sparatoria del 21 ottobre, ha pubblicato un tweet sulla sua pagina Twitter in cui ha espresso il suo dolore: "Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, una moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando totalmente con le indagini della polizia per capire come si è verificata questa tragedia e sono in contatto con suo marito. Il mio cuore è spezzato per suo marito, il loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna".

"Lei era mia amica. Il giorno in cui sono arrivato a Santa Fe per iniziare le riprese, l'ho portata a cena con Joel, il regista. Eravamo una troupe molto, molto ben lubrificata che girava un film insieme e poi è successo questo evento orribile", dichiarò Alec Baldwin, intervistato nel Vermont da un gruppo di paparazzi.