Alec Baldwin: perché una pistola di scena può sparare e uccidere una persona

La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata colpita a morte sul set di Rust, dopo che Alec Baldwin ha sparato con una pistola di scena: l'attore stava girando il prossimo western al Bonanza Creek Ranch, a sud di Santa Fe, nel New Mexico, quando si è verificata la tragedia. Inutile dire che, come riporta il The Independent, l'incidente ha innescato un ampio dibattito sull'uso delle armi da fuoco sui set cinematografici.

Sotto il cielo delle Hawaii: Alec Baldwin in una scena del film

Anche il regista della pellicola, Joel Souza, è rimasto ferito ed ha appena lasciato l'ospedale dopo essere stato prontamente soccorso e sottoposto alle cure dei medici. In una dichiarazione datata 21 ottobre, il dipartimento dello sceriffo di Santa Fe ha confermato che la Hutchins è deceduta per le ferite riportate, presso l'ospedale dell'Università del New Mexico.

Sia le pistole vere che le pistole giocattolo fanno parte della categoria "pistole di scena". Le prime sono tipicamente usate per aggiungere un elemento di autenticità ai primi piani, come sottolineato dall'esperto di armi da fuoco Cameron Brown in un articolo per la rivista American Cinematography.

Le pistole vere sono solitamente caricate con cartucce a salve e non autentici proiettili. Quando il percussore della pistola colpisce l'innesco e accende la polvere da sparo, provoca un'esplosione di gas estremamente caldi che fa volare il proiettile fuori dalla canna. Il guscio viene quindi espulso e cade a terra.

Mission: Impossible - Fallout: Alec Baldwin in una scena del film

Una cartuccia a salve contiene tutti i componenti tranne il proiettile, tuttavia, le pistole di scena caricate con cartucce a salve possono comunque causare danni significativi a chiunque si trovi nel raggio di tiro. Questo perché sparare a salve provoca comunque l'esplosione di gas, il rinculo e l'espulsione di un bossolo.