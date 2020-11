Alec Baldwin e Kelsey Grammer in una commedia ABC dal creatore di Modern Family

Tre re della commedia riuniti grazie a ABC. Gli attori Alec Baldwin e Kelsey Grammer saranno protagonisti di una multicamera comedy ancora priva di titolo firmata dal co-creatore di Modern Family Chris Lloyd. La serie approderà sul piccolo schermo nella stagione 2021-22.

Mission: Impossible - Fallout: Alec Baldwin in una scena del film

Scritta da Chris Lloyd e Vali Chandrasekaran, la serie sarà incentrata su tre uomini che erano compagni di stanza durante gli studi fino a che i loro ego debordanti non ne hanno causato la separazione. Decenni dopo i tre si riuniscono di nuovo per provare a ottenere le vite che hanno sempre sognato.

Come anticipa Hollywood Reporter, Alec Baldwin e Kelsey Grammer saranno anche produttori esecutivi della multicamera comedy insieme a Chris Lloyd, Vali Chandrasekaran, Jason Schrift, Matt DelPiano, Tom Russo, Adam Griffin e Jeff Morton.

In precedenza, Chris Lloyd ha collaborato con Kelsey Grammer in Frasier e Back to You. Alec Baldwin ha lavorato con Vali Chandrasekaran nella serie di culto NBC 30 Rock.

Alec Baldwin è ospite fisso del Saturday Night Live con la sua imitazione del Presidente Donald Trump, a breve lo vedremo nella serie limited Peacock Dr. Death.

