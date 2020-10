Jim Carrey e Alec Baldwin come Joe Biden e Donald Trump: il dibattito è esilarante (VIDEO)

Jim Carrey ha esordito stanotte nel ruolo di Joe Biden all'interno della nuova stagione di Saturday Night Live, tornata al formato usuale dopo i tre episodi speciali realizzati la scorsa primavera in seguito alla chiusura dei teatri a New York. L'attore canadese, storico amico del varietà di NBC, è la quarta persona scelta per interpretare Biden, dopo Jason Sudeikis (imitatore ufficiale e amatissimo durante l'amministrazione Obama) e gli ospiti occasionali Woody Harrelson e John Mulaney. Come potete vedere nel video qui sopra, al suo fianco c'erano Alec Baldwin nei panni di Donald Trump e Maya Rudolph in quelli di Kamala Harris, e la sua performance è stata generalmente apprezzata: Jay Pharoah, ex-membro del cast, lo ha definito "fenomenale" su Twitter.

Jim Carrey ha fatto la sua apparizione all'interno del cold open, lo sketch che va in onda prima dei titoli di testa e del monologo del conduttore (in questo caso Chris Rock) ed è solitamente dedicato alla politica. Per l'esattezza, gli autori di Saturday Night Live hanno deciso di mettere alla berlina il dibattito presidenziale tra Biden e Trump di qualche giorno fa, aggiungendo diverse frecciatine sullo stato di salute attuale del presidente in carica (l'introduzione presenta lo sketch come una finta replica del dibattito, con la motivazione che potrebbe essere l'unico che vedremo quest'anno prima dell'elezione). Potete vedere

Jim Carrey dovrebbe continuare a impersonare Biden nelle settimane a venire (sono previsti altri quattro episodi consecutivi prima delle elezioni presidenziali), ma non è ancora chiaro se sarà disposto a continuare in caso di vittoria del candidato democratico, come successo ad Alec Baldwin che per sua stessa ammissione non si aspettava di dover interpretate Trump per quattro anni. I prossimi due episodi del celebre varietà americano, ora preparato secondo le norme vigenti per la tutela sanitaria a New York (pubblico limitato, attori con la mascherina addosso quando non devono recitare), saranno condotti dal comico Bill Burr, recentemente apparso in The Mandalorian, e dall'attrice Issa Rae, protagonista e creatrice della serie HBO Insecure.