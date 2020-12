Aldo, Giovanni e Giacomo: una foto sui social scatena la curiosità e la nostalgia dei fan

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno condiviso sui social una foto che richiama il loro sketch teatrale più celebre e che ha subito scatenato la curiosità (e la nostalgia) dei fan che ora si chiedono quali novità potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.

Più di vent'anni sono trascorsi da quando Aldo, Giovanni e Giacomo debuttavano sul grande schermo, sia come registi che come attori, con Tre uomini e una gamba. Il film ha permesso al trio di raggiungere il picco di popolarità a livello nazionale, divenendo un vero e proprio punto di riferimento nello scenario comico italiano.

Era il 1997 e negli anni successivi uscirono altri film fortunati come Così è la vita e Chiedimi se sono felice ma, soprattutto, iniziava a riempire i maggiori teatri italiani Tel chi el telùn, lo spettacolo più celebre ed amato di Aldo, Giovanni e Giacomo. Una sequenza di gag tutte da ridere, alcune delle quali entrate a far parte del parlato comune, basti pensare allo sketch di Pdor ("Pdor, Figlio di Kmer, della tribù di Istar") o a quello del "viaggio". Proprio a quest'ultimo fa riferimento l'immagine che nelle scorse ore è stata condivisa sulla pagina Facebook ufficiale del trio, accompagnata dall'hashtag #StayTuned.

Una didascalia decisamente breve ma comunque capace di scatenare l'entusiasmo dei fan che hanno iniziato subito ad inondare il post di commenti pieni di elogi nei confronti dello sketch e dello show teatrale, il cui ricordo è più vivo che mai nella loro memoria. Non rimane poi che chiedersi quale possa essere il messaggio nascosto del post: lo spettacolo tornerà a vivere nei teatri italiani non appena la situazione sanitaria lo permetterà? Oppure Aldo, Giovanni e Giacomo stanno organizzando una sorpresa in digitale, che dunque i fan potrebbero godersi in tempi più brevi? Non rimane che attendere aggiornamenti a riguardo. Ricordiamo che lo sketch in questione vedeva entrare in scena Giovanni mentre sul palco erano presenti tre sedie ed un finto volante. L'attore mimava quindi la propria entrata in auto, ricreando finti rumori con la bocca mentre si sistemava alla guida. Da quel momento in poi, il mimo e l'equivoco diventavano i principali componenti di questa scenetta umoristica, tra le più amate dell'intero show.