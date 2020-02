Odio l'estate, Aldo, Giovanni e Giacomo su Massimo Ranieri: "Quella volta che gli rubammo la scena"

Aldo, Giovanni e Giacomo sono molto amici di Massimo Ranieri, che fa un'apparizione in Odio l'estate, e recentemente hanno raccontato che anni fa, durante un concerto del cantante napoletano, salirono sul palco rubandogli la scena.

Il trio comico, affermatosi sul piccolo schermo con Mai dire Gol, trasmissione della Gialappa's Band, è tornato a riempire le sale italiane con Odio l'estate. Il film, diretto da Massimo Venier - già autore di diversi film di successo del trio - è uscito il 30 gennaio e si è piazzato al primo posto nel boxoffice del weekend appena conclusosi.

Nel film, Aldo, Giovanni e Giacomo vanno a vedere un concerto di Massimo Ranieri. Grazie all'aiuto di Giovanni, Aldo riesce a coronare il suo sogno ed esibirsi sul palco con il celebre cantante e attore partenopeo. Parlando del loro rapporto con Massimo Ranieri i tre svelano un gustoso aneddoto: durante un suo concerto riuscirono a rubargli per pochi istanti la scena.

Aldo premette "E' stato emozionante cantare con lui. Io sono davvero un suo fan e l'ho seguito sin dai primi Festival di Sanremo". Ritornando alla serata in questione, Aldo racconta "L'avevo incontrato a Mai dire gol ed era capitato di cantare insieme. Non mi ricordo niente di quella sera lì perché ero tanto emozionato". Giacomo, rivivendo la scena di Massimo Ranieri ed Aldo protagonisti di quell'insolito duetto dice "Quella sera io e Giovanni ci siamo detti 'Chissà Aldo come si cagherà sotto'". E Giovanni conclude sorridendo, "Massimo stava facendo un concerto e noi gli abbiamo rubato un po' la scena".

Peccato non averlo saputo prima, starà pensando Amadeus, che avrebbe potuto chiamare Aldo e Massimo Ranieri nella serata del Festival di Sanremo 2020 dedicata ai duetti. Massimo Ranieri invece, tornerà sul palco dell'Ariston come super ospite nella serata finale del Festival, che lo vide vincitore nel 1988 con Perdere l'amore.