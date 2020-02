Aldo, Giovanni e Giacomo: "Agli inizi non è stato amore a prima vista"

Aldo, Giovanni e Giacomo oggi sono un trio comico affermato e molto amato, e in questi giorni si godono il successo di Viva l'estate, ma agli inizi della carriera non fu esattamente amore a prima vista, come hanno raccontato in una recente intervista.

"Quando ci siamo incontrati io e Aldo eravamo molto in sintonia su quello che ci faceva ridere e quello che volevamo fare." - ha detto Giovanni, in un'intervista a Superguida TV, ma Aldo ha ricordato che le cose inizialmente non furono così immediate: "All'inizio lui era uno che mi detestava. C'era questo gruppo e mio cugino che mi portava da loro. Mia mamma gli chiedeva "Ma portati dietro Aldo che è sempre solo in casa". E lui rispondeva "Ma non gli posso fare da balia sempre!". Così mi portava insieme al gruppo. E Giovanni diceva a mio cugino: "Ma sempre dietro te lo devi portare". Non è stato un amore a prima vista."

"Diciamo la verità. Era anche più simpatico tuo cugino" - incalza Giacomo, che poi spiega - "Ci vuole tempo perché uno si accorga di queste cose. Ma quando ho visto Aldo e Giovanni all'opera l'ho capito in un attimo, mi sono detto: "Io devo lavorare con questi due qua, che sono avanti di decenni". Poi c'è voluto del tempo per convincerli."

Odio l'estate: Aldo, Giovanni e Giacomo in una scena del film

L'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - di cui abbiamo parlato nella recensione di Odio l'estate - è attualmente al primo posto del boxoffice italiano: al momento in cui scriviamo, la commedia ha incassato più di 3.300.000 di euro in meno di una settimana di programmazione.

Odio l'estate racconta di tre coppie che non si conoscono, ma scoprono di essere state truffate e di aver preso in affitto la stessa casa al mare per trascorrere le vacanze. Le tre famiglie, nel tentativo di non rovinare del tutto le ferie, devono quindi imparare a convivere e iniziano a interagire per vivere in armonia. La convivenza non sarà facile, ma tra giornate in spiaggia, concerti di Massimo Ranieri - dei quali uno dei tre capofamiglia è un fan - cene all'aperto, serate in spiaggia, un po' di romanticismo e qualche contrattempo, quest'estate "allargata" si rivelerà indimenticabile.