Aldo, Giovanni e Giacomo, quando saranno le riprese del nuovo film?

Nonostante siano reduci dal successo di Odio l'estate, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno deciso di prendersi una pausa: Giacomo Poretti in un'intervista al Resto del Carlino ha detto che le riprese del loro prossimo film inizieranno non prima di un paio di anni.

Sono stati pochi i film che sono riusciti ad essere campioni di incasso in questo 2020 prima della chiusura delle sale, tra questi c'è Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, la pellicola è uscita il primo mese dell'anno incassando poco più di sette milioni di euro. Il trio, che il pubblico televisivo ha conosciuto nella trasmissione Mai dire gol, ha deciso di prendersi una pausa nonostante le pressioni dei produttori: "oggi è molto difficile girare. Tra una settima dovremo trovarci noi tre ma non penso che gireremo un altro film prima di un paio di anni" ha detto Giacomo nel corso dell'intervista.

Giacomo Poretti, insieme alla moglie Daniela, è risultato positivo al Coronavirus. Giacomo racconta che la febbre gli è durata una settimana ma i sintomi sono rimasti per circa un mese, insieme alla paura: "se finiamo in ospedale chi penserà a nostro figlio?" si domandava con la moglie.

Giacomo Poretti è stato invitato al Festival della Mente dove sabato prossimo si esibirà con lo spettacolo Chiedimi se sono di turno: "lo spettacolo è il racconto di un infermiere in un ospedale, come lo sono stato io per 11 anni, dal 1974 al 1985 - ha spiegato Giacomo - traccio un parallelismo tra l'infermiere e il navigatore oceanico in solitaria, non quelli di adesso, ma quelli degli anni Settanta quando il Gps non c'era. Gli infermieri, come i navigatori, hanno in comune una cosa: il terrore di affrontare da soli un'emergenza grave. Quando in ospedale fai il turno da solo può capitare che qualcuno senza darti alcun avvertimento abbia un arresto cardiaco. E allora hai cinque minuti di tempo è successo anche a me e per fortuna è andata bene".