Alberto Angela stasera su Rai1 con Noos: anticipazioni della terza puntata

Alberto Angela pronto a tornare stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, il nuovo programma di divulgazione scientifica che lo vede al timone. La ricca scaletta della serata riuscirà a colmare il lieve calo di ascolti che si era registrato una settimana fa?

Noos: anticipazioni del 13 luglio

La puntata si apre con le spettacolari immagini di quella che viene considerata una delle sette meraviglie del mondo animale: la grande migrazione di un milione e mezzo di gnu e zebre nelle pianure del Serengeti. Le telecamere di Noos seguiranno le vicende di una famigliola di zebre nella sua corsa verso pascoli rigogliosi, tra mille insidie e pericoli.

A Genova presso l'Istituto Italiano di Tecnologia per scoprire le incredibili capacità di un nuovo avatar robotico, in grado di compiere quasi tutti i movimenti di un essere umano, da quelli più difficili e potenzialmente pericolosi, a quelli più curiosi come portare un caffè! E proprio di caffè e, in particolare, della caffeina e dei suoi effetti sul nostro organismo, ne parlerà la nutrizionista Elisabetta Bernardi. La fisica Giuliana Galati e il chimico Ruggero Rollini dimostreranno poi che camminare sulle uova è davvero possibile.

Potrebbero essere di un legionario romano, i resti che sono stati ritrovati ad Albano Laziale? Una sorprendente scoperta archeologica che potrebbe fornire nuove informazioni sulla vita e le abitudini di questi soldati dell'antica Roma. Lo storico Alessandro Barbero illustrerà le caratteristiche fisiche di due grandi sovrani del passato Carlo Il di Spagna ed Edoardo VIII d'Inghilterra, per spiegare come tare ereditarie e una dieta sbagliata ne abbiano condizionato la vita e anche la morte.

Continua anche il viaggio nello spazio con l'astronauta Samantha Cristoforetti che, in studio con Alberto Angela, parlerà del programma Artemis, il ritorno dell'uomo sulla Luna, dopo più di cinquant'anni dall'ultima missione Apollo del 1972. Il fisico Luca Perri analizzerà una delle scene più iconiche della saga di Indiana Jones, spiegandoci che agganciarsi con una frusta a un cavo dell'alta tensione, oltre a essere a dir poco improbabile, non è sempre una buona idea!

In scaletta le nuove terapie per curare in modo sempre più efficace uno dei tumori più diffusi, quello al colon. Il segretario nazionale del Cicap, Massimo Polidoro, spiegherà perché siamo così propensi a credere alle fake news e come possiamo difenderci, mentre l'astrofisica Edwige Pezzulli commenterà alcune straordinarie immagini dei buchi neri. Il professor Emmanuele Jannini, parlerà delle profonde differenze di genere nella lettura del tradimento e del perché la fedeltà e la monogamia siano prerogative del genere umano.

Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà il mistero del volo MH370 della Malaysia Airlines, di come sia improvvisamente sparito, delle flebili tracce che ha lasciato e delle inquietanti ipotesi sulla sua fine.

Una delle grandi tematiche del nostro tempo è legata alla crescita demografica e all'impatto che ha sul Pianeta. Sembra però che la crescita della popolazione mondiale stia rallentando, ne parlano Dario Fabbri e il demografo Massimo Livi Bacci.

Altro grande tema è quello del cambiamento climatico. Vedremo lo stretto rapporto che lega agricoltura e clima. L'agricoltura è infatti l'attività umana che più risente dei cambiamenti climatici. Possono bastare un anticipo o un ritardo nell'arrivo della bella stagione o delle piogge per rovinare un intero raccolto. È assolutamente necessario allora prepararsi ai cambiamenti in arrivo.

A Noos, l'Avventura della Conoscenza, non mancano le curiosità, come una insolita hit parade delle canzoni preferite dalle balene. E infine, la scrittura: come sono nate le lettere del nostro alfabeto? Perché la M ha proprio quella forma? Ce ne racconta la storia la voce di Paola Cortellesi.

Noos - L'avventura della conoscenza in streaming

Noos - L'avventura della conoscenza è visibile anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. La puntata odierna sarà consultabile anche on demand, nella sezione dedicata al programma o, per una settimana, attraverso la Guida TV, nella sezione "Dirette".