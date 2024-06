Alberto Angela e Russell Crowe su Rai 1 con Noos - L’avventura della conoscenza

Il divulgatore scientifico torna su Rai 1 con Noos - L'avventura della conoscenza, una serie scientifica in sette puntate con ospiti anche del mondo dello spettacolo

La scienza e la conoscenza tornano protagoniste su Rai 1 con il rinomato Alberto Angela, che presenta la nuova stagione di Noos - L'avventura della conoscenza. La serie scientifica di Rai Cultura, composta da sette episodi, prenderà il via giovedì 27 giugno alle 21.25. Per la prima puntata il divulgatore scientifico avrà al suo fianco Russell Crowe.

Da Russell Crowe a Samantha Cristoforetti: gli ospiti di Alberto Angela

Il primo episodio si preannuncia imperdibile grazie alla presenza straordinaria dell'attore neozelandese, rimasto legatissimo all'Italia, e in particolare a Roma dopo la sua indimenticabile interpretazione di "Maximus" ne Il gladiatore. Ambientato sul suggestivo sfondo del Colosseo, Crowe parlerà con Alberto Angela del suo speciale legame con la capitale, esplorando temi che spaziano dall'archeologia al cinema.

Un altro prestigioso contributo verrà dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, che ogni settimana racconterà la vita quotidiana degli antichi pompeiani prima della devastante eruzionedel Vesuvio. Inoltre, la popolare attrice e regista Paola Cortellesi tornerà a dare voce al personaggio animato che racconta la storia dell'alfabeto, un appuntamento molto amato dal pubblico.

La prima puntata affronterà temi di grande attualità e rilevanza scientifica. Si inizierà con la storia della semaglutide, un farmaco per il diabete che ha mostrato risultati promettenti anche nella perdita di peso per chi soffre di obesità. Esperti come il professor Silvio Buscemi del Policlinico di Palermo e il professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, discuteranno i risultati e i rischi dell'uso del farmaco.

Alberto Angela e Russell Crowe

Un altro argomento affascinante sarà l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella decifrazione di uno dei rotoli carbonizzati di Ercolano, rivelando un testo perduto della filosofia epicurea. Si parlerà anche dell'invasione di specie aliene nel Mediterraneo, una pericolosa conseguenza del riscaldamento globale.

Nel moderno e tecnologico studio di Noos ci sarà anche l'astronauta Samantha Cristoforetti, che discuterà dei preparativi per il ritorno dell'uomo sulla Luna, la missione Apollo 17, conclusasi il 19 dicembre 1972, è stata l'ultima a portare esseri umani sulla luna. Inoltre, Dario Fabbri, esperto di scenari internazionali, offrirà una lettura del mondo attraverso la lente della geopolitica.

Il filosofo della biologia Telmo Pievani guiderà il pubblico attraverso le tappe dell'evoluzione con passione e chiarezza. Tra gli ospiti ci sarà anche lo scrittore Carlo Lucarelli con i suoi racconti tra crimine, enigmi e scienza. Torneranno anche i giovani divulgatori già apprezzati nella prima edizione di "Noos". Giuliana Galati e Ruggero Rollini presenteranno esperimenti di fisica e chimica, Edwige Pezzulli mostrerà immagini stupefacenti dell'universo, e Luca Perri offrirà spiegazioni scientifiche sulla saga di Guerre Stellari.