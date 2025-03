Alberto Angela annuncia un nuovo speciale dedicato a Pompei, in onda oggi su Rai 1: tutti i dettagli

Dopo la puntata speciale di Ulisse, dedicata alla Villa dei Misteri, c'è stata una nuova interessante scoperta degli archeologi che lavorano a Pompei. Ecco perché Alberto Angela tornerà in onda proprio oggi su Rai 1 con un nuovo speciale a sorpresa, nello spazio di Passaggio a Nord Ovest.

A fare l'annuncio è stato proprio il divulgatore. Attraverso i suoi profili social ha spiegato che nel pomeriggio di sabato 1 marzo ci sarà un nuovo imperdibile appuntamento sulla prima rete RAI, dedicato proprio a questa scoperta, così da fornire maggiori dettagli in merito.

Alberto Angela e lo speciale su Pompei

Alberto Angela ha pubblicato un post sui suoi profili social, nel quale ha scritto: "Dopo l'anticipazione esclusiva, andata in onda l'altra sera su RaiUno, domani torneremo a Pompei per uno speciale di Passaggio a Nord Ovest nel quale vi mostreremo l'ultima, grande scoperta avvenuta nella Regio IX".

Ha poi aggiunto maggiori dettagli: "Gli archeologi stanno riportando alla luce una tra le più sontuose ville dell'antichità, ribattezzata la casa del Tiaso, di Dioniso. È stato rinvenuto un nuovo capolavoro, che costituisce una rarità nel suo genere: un grande affresco, una megalografia (ciclo di pitture a grandi figure) a tema dionisiaco che vi mostreremo assieme ad altre straordinarie scoperte".

E ancora: "Visiteremo gli ambienti facenti parte di una antica dimora, tra cui un salone da banchetti con incredibili pareti affrescate dai colori ancora vivissimi: su uno sfondo rosso pompeiano emergono figure intere molto simili a quelle della Villa dei Misteri, seppur con uno stile differente. Si tratta di un ambiente sontuoso dove non è difficile immaginare fastosi ricevimenti in cui gli invitati, sdraiati su triclini, mangiavano, bevevano e assistevano a piccoli spettacoli. Il salone era coperto da una volta a botte (di cui vedremo la ricostruzione grafica) con cassettoni decorati e tutto l'ambiente si affacciava su un grande giardino ancora da scoprire sotto i lapilli. Si intuisce come i pavimenti fossero decorati con piastrelle di costosi marmi colorati, mentre gli affreschi rappresentano satiri e baccanti danzanti che celebrano il dio Dioniso, suonando cembali e doppi flauti o esibendo sacrifici. Nella domus sono presenti anche delle terme, una sorta di spa privata dove il padrone intratteneva gli ospiti".

Dunque, l'appuntamento speciale con Passaggio a Nord Ovest è per sabato 1 marzo alle ore 15:00, in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, in contemporanea oppure on demand. Sulla piattaforma è inoltre visibile anche l'altro speciale di Meraviglie dedicato sempre da Alberto Angela al sito archeologico di Pompei.