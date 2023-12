Stanotte a Parigi con Alberto Angela, stasera su Rai 1: anticipazioni e ospiti

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda lo speciale Stanotte a Parigi: ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata evento

Nuovo appuntamento natalizio con Alberto Angela: stasera 25 dicembre in prima serata su Rai 1 alle 21:25 il divulgatore scientifico ci accompagnerà per le strade della capitale francese. Nel corso di Scopri Parigi di Notte con Alberto Angela ci saranno numerosi ospiti che si affiancheranno al conduttore. Ecco cosa vedremo stasera.

Scopri Parigi di Notte con Alberto Angela su Rai 1

Dopo aver esplorato le gemme artistiche delle città italiane, Alberto Angela si tuffa nella magica atmosfera notturna di Parigi in uno straordinario evento prodotto da Rai Cultura. In questa serata speciale, Alberto Angela guiderà gli spettatori attraverso i luoghi d'arte e la storia della capitale francese, rivelando dettagli intimi e suggestioni che emergono dopo il tramonto, quando la folla e i turisti lasciano spazio a una Parigi più intima.

Un Viaggio Esclusivo nei Tesori Nascosti

Alberto Angela, a bordo della mitica "deux chevaux", esplorerà i tesori più celebri e nascosti della Ville Lumière. Il viaggio inizia nella suggestiva piazza del Trocadero, sotto il bagliore della Tour Eiffel, con un incontro speciale con Giancarlo Giannini nei panni del commissario Maigret. Da Montmartre a Place Vendôme, seguendo gli ampi viali di Haussmann, fino all'Opéra Garnier, rivivremo l'esordio memorabile di Maria Callas.

Arte, Storia e Musica: La Notte della Capitale Francese Svelata

Nel corso della serata, esploreremo i colori incantevoli delle vetrate della Sainte-Chapelle e l'illuminazione notturna della reggia di Versailles. Il percorso ci condurrà al museo Marmottan, ispirato alle ninfee di Monet, e al Museo Rodin, dove Angela racconterà la storia di "Il bacio". Attraverso il Museo di Cluny, scopriremo la fascinosa storia di una dama e di un unicorno impressa su arazzi antichi.

Dolci, Amore e Grandi Ospiti

La magia di Stanotte a Parigi si svela tra le strade del Marais, rivelando i segreti della baguette perfetta e dei dolci natalizi in una boulangerie. La deux chevaux illuminerà luoghi iconici come la Piramide del Louvre, l'Arco di Trionfo, il Centre Pompidou, il Museo Nazionale di Storia naturale e la Cattedrale di Notre-Dame, ancora ferita dall'incendio del 2019.

Durante questo affascinante viaggio notturno, Alberto Angela condividerà il palco con ospiti illustri, tra cui Mika che rivelerà la sua infanzia parigina, Gianluigi Donnarumma che racconterà i primi passi nella sua carriera calcistica a Parigi, e Lola Ponce che farà rivivere le atmosfere del musical "Notre-Dame de Paris".

Dove vedere Stanotte a Parigi in tv e in streaming

Stanotte a Parigi va in onda stasera 25 dicembre 2023, su Rai 1 in prima serata alle 21:25. Il programma si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.