Alberto Angela annuncia il suo nuovo programma divulgativo: "Non si chiamerà SuperQuark" (VIDEO)

Alberto Angela, ospite della puntata del 7 maggio di Che Tempo che fa, ha annunciato l'arrivo di un nuovo programma divulgativo. Durante la conversazione con Fabio Fazio, Alberto ha spiegato che ha deciso di non chiamare il programma SuperQuark, poiché quel nome è una sorta di marchio di fabbrica di suo padre, Piero Angela. Il divulgatore lo ha confermato anche attraverso un lungo post pubblicato su Facebook.

Alberto Angela ha spiegato la sua decisione di seguire il cammino tracciato da suo padre: "Quando mio padre è venuto a mancare, ho affrontato quel momento difficile e poi mi sono posto una domanda: è giusto che la sua eredità si interrompa qui? È giusto che i bambini che stanno andando a scuola ora non abbiano un faro come lo è stato Piero Angela per le generazioni precedenti? È giusto che la Rai non abbia un programma di divulgazione in prima serata? La mia risposta è stata no".

E ancora: "Continueremo il percorso di Super Quark, ma non useremo quel nome perché era un marchio di suo padre. Troveremo un nuovo titolo, ma continueremo a seguire quella stessa traccia, con lo stesso gruppo di lavoro e nuovi collaboratori. Inizieremo questa estate. È una sfida enorme per me, ma l'ho sentita come un dovere".

Sul posto pubblicato su Facebook. Alberto ha spiegato, in maniera più approfondita, perché ha deciso che non lo chiamerà SuperQuark: "Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra. Tuttavia, come vedrete, la tradizione del programma rimane, non tradiremo i suoi tanti linguaggi. L'intento è di farvi sempre sentire a casa. Certo, alcuni cambiamenti ci saranno: alla capacità di raccontare la scienza dell'equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l'esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi con me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest".

Il 25 maggio, nel frattempo, Alberto racconterà Piero Angela in una puntata: "Stiamo cercando di coprire l'intero arco della carriera di mio padre. All'inizio avevo dei dubbi su questa scelta, ma sono stati gli altri a convincermi. Poi ho riflettuto e ho pensato: 'Se non lo faccio io, potrebbe farlo qualcun altro, ma voglio che sia raccontato nel modo giusto'. E ho fatto bene", ha spiegato il divulgatore scientifico.

"Abbiamo preparato i copioni, ma ogni volta che mi trovavo davanti alle telecamere, iniziavo ad aggiungere ricordi personali e familiari. È stata anche un'opportunità per me di scoprire cose che nemmeno sapevo su Piero Angela. Ad esempio, la sua copertura della guerra in Algeria", ha concluso Alberto Angela.