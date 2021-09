Albano e Madonna: il video dell'esibizione del cantante svelato a Verissimo

Albano ha rivelato a Verissimo cosa ha cantato davanti a Madonna, la pop star internazionale è stata in vacanza in Pugli: ecco il video

Albano è stato ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato del suo incontro con Madonna, davanti a lei ha cantato alcuni brani, tra cui l'Ave Maria: la pop star internazionale quest'estate ha passato parte delle sue vacanze in Italia, in particolare in Puglia.

Secondo appuntamento settimanale con Verissimo, che da quest'anno va in onda sia il sabato che la domenica. Tra gli ospiti della puntata del 26 settembre c'è stato Albano. Il cantante ha raccontato molti aspetti della sua vita, dal rapporto con la madre a quello con i figli, ma Silvia Toffanin ha voluto sapere anche cosa era successo durante l'incontro con Madonna. La 'Material Girl' quest'anno è andata in vacanza nella terra dei Carrisi, la Puglia, ed Albano ha voluto incontrarla. "L'avevo già vista nella città di Istanbul, molti anni fa, quando era venuta a fare il tour in Turchia, è una grande e speciale artista" ha detto il cantante aggiungendo "le ho cantato l'Ave Maria. Lei ama molto 'Caruso' di Lucio Dalla. E ho cantato anche 'Volare', un inno internazionale, 'Felicità'. Ma ho cantato anche 'I cigni di Balaka' che è stata la canzone in contrapposizione con il brano di Michael Jackson 'Will you be there'. Due canzoni uguali con la differenza che io l'avevo scritta nel 1987 e lui nel 1991". L'esibizione di Albano, che potete vedere in questo video, sembra che sia stata molto apprezzata da Madonna.

Nel corso della puntata Albano ha parlato anche del dolore per la morte della mamma, la signora Jolanda, 97 anni, se ne è andata due anni fa: "Ha scelto il momento migliore per andarsene lassù. Aveva quasi 97 anni, non era più la solita mamma Iolanda. Nell'ultimo anno, dovevano fare tutto per lei e lei non lo accettava. Si ribellava. Stavo partendo per l'Albania, mi ha chiamato mio fratello dicendomi di tornare. Quando perdi un bene così grande, c'è una parte di te che se ne va. Ma dobbiamo imparare a vivere anche senza i nostri genitori".

Alla fine per il cantante è arrivata anche una sorpresa, la presenza in studio del figlio, Al Bano jr, il secondo nato dal suo matrimonio con Loredana Lecciso. Il ragazzo, 19 anni, per il momento non è interessato al mondo dello spettacolo, preferisce studiare. A proposito del rapporto con il padre ha detto: "Abbiamo un rapporto abbastanza buono. È un normale rapporto tra un padre e un figlio, a volte ci sono naturali incomprensioni, ma tutto assolutamente nella norma. Alcune cose io tendo a tenerle per me, cerco di trovare la mia strada, di essere un po' più indipendente".