Albano Carrisi, Romina Power saluta Mamma Jolanda: "Per te ero come una figlia"

Romina Power ha voluto salutare Jolanda la mamma di Albano Carrisi, morta ieri nella sua casa a Cellino a 96 anni, le due donne nonostante il divorzio della coppia erano rimaste legatissime.

Mentre Albano è chiuso nel suo dolore per la morte di mamma Jolanda a cui era legatissimo tanto da averla definito in passato "la colonna portante della sua vita", Romina Power ha voluto affidare ad Instagram il suo addio ad una donna a cui era rimasta legatissima nonostante il divorzio con il figlio. Sono due i post pubblicati da Romina sulla sua pagina nel primo leggiamo "mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore".

Poco dopo arriva il secondo post, anche in questo le due donne si abbracciano affettuosamente sorridenti e Romina Power scrive "Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno".

Poco prima anche Yary Carrisi, unico figlio maschio di Al Bano e Romina, aveva affidato al social il suo addio alla nonna in cui si legge tra l'altro "Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola".

I funerali di Yolanda Carrisi si terranno oggi alle ore 16.00 nella chiesa madre di Cellino San Marco.