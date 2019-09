Alba Rohrwacher a Pisa il 23 settembre per introdurre Antropocene – L’epoca umana

Alba Rohrwacher, voce narrante de Antropocene - L'epoca umana, sarà ospite del Cineclub Arsenale di Pisa il 23 settembre per introdurre il film.

Lunedì 23 alle 20.30 Alba Rohrwacher introduce la prima visione di Antropocene - L'epoca umana di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier ed Edward Burtynsky, di cui è voce narrante. La pluripremiata attrice, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha sposato con entusiasmo il progetto e supporta a sua volta coloro che lottano per la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta Terra.

Il film è una testimonianza potentemente visiva di come l'uomo ha operato sull'ambiente negli ultimi cento anni, tanto da far parlare di una nuova epoca geologica: l'Antropocene. Un viaggio attraverso i deserti, le montagne, le foreste, le profondità degli oceani su cui incombono i segni sempre più incisivi dell'uomo, dall'urbanizzazione incontrollata allo sfruttamento selvaggio del suolo.

Al termine della proiezione di Antropocene - L'epoca umana, Simone D'Alessandro, docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Pisa, dialoga con le ragazze di Fridays For Future, che sostiene il film assieme a numerose altre associazioni per la difesa dell'ambiente. La serata evento è organizzata in collaborazione con Terra Terra! Film Festival.