Alba Rohrwacher e Dominique Sanda ne Il paradiso del pavone di Laura Bispuri

Alba Rohrwacher torna a collaborare con la regista Laura Bispuri nel suo nuovo progetto, Il paradiso del pavone, che vede nel cast anche l'attrice francese Dominique Sanda.

Il conformista: un'immagine di Dominique Sanda

Secondo Variety, Il paradiso del pavone racconta la storia della famiglia di Nena, che si riunisce nella casa al mare per festeggiare il suo compleanno. Ci sono proprio tutti: il marito Umberto, i figli Vito e Caterina, la cugina Isabella, la nuora Adelina, l'ex di Caterina, Manfredi, con la nuova fidanzata Joana, la nipote Alma e Lucia, la cameriera, con la figlia Grazia. E poi c'è Paco, il pavone di Alma, che si innamora di una colomba in un dipinto, un amore impossibile che costringerà l'intera famiglia a fare i conti coi propri sentimenti.

Dominique Sanda interpreterà Nena mentre Alba Rohrwacher sarà Adelina. Nel cast anche Maya Sansa (Caterina), Carlo Cerciello (Umberto), Fabrizio Ferracane (Manfredi), Leonardo Lidi (Vito), Tihana Lazović (Joana), Yile Vianello (Isabella), Ludovica Alvazzi Del Frate (Grazia), Carolina Michelangeli (Alma) e Maddalena Crippa (Lucia).

Alba Rohrwacher come un uomo in Vergine giurata di Laura Bispuri

Il paradiso del pavone è attualmente in fase di ripresa. Il film è prodotto da Vivo Film con RAI Cinema, in associazione con Colorado Film e in co-produzione con Match Factory Productions. La sceneggiatura è firmata da Silvana Tamma e Laura Bispuri.