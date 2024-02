Alan Ritchson svela in che modo ha perso il ruolo di Thor nel MCU

Alan Ritchson ha svelato come ha perso il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ammettendo i propri sbagli nell'affrontare la fase delle audizioni.

La star della serie Reacher aveva avuto l'occasione di proporsi per il ruolo, poi assegnato a Chris Hemsworth, entrando in seguito nel mondo degli adattamenti dei fumetti grazie alla serie DC dedicata alle avventure dei Titans con la parte di Hawk.

Un approccio sbagliato

In un'intervista rilasciata a Men's Health, Alan Ritchson ha dichiarato: "Non l'ho affrontata seriamente. Ho pensato: 'Mi daranno la parte se avrò l'aspetto del personaggio, a nessuno interessa la recitazione'". Dopo l'audizione, i responsabili del casting hanno tuttavia detto al suo team che era uno dei preferiti dallo studio nella corsa per ottenere il ruolo, ma aveva dimostrato di non avere i "mezzi" per interpretarlo.

Rispetto all'audizione per Thor, Ritchson ha affrontato il tentativo di ottenere la parte di Dick Grayson in Titans con più determinazione: "Ero così sicuro di me stesso. Ho pensato: 'Questa è la miglior audizione che io abbia mai avuto nella mia vita. Non c'è modo che possano realizzare questo show senza di me". L'attore, tuttavia, era troppo anziano per ottenere la parte nel progetto, riuscendo comunque a ottenere il ruolo di Hawk.