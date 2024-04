Alan Ritchson rivela: 'Voglio interpretare Batman!'

Alan Ritchson è tornato a parlare della possibilità di interpretare Batman in uno dei prossimi progetti del DC Universe.

James Gunn e Peter Safran, co-CEO dello studio e al lavoro sui nuovi progetti tratti dai fumetti, non hanno ancora rivelato i progetti riguardanti il ritorno di Bruce Wayne sul grande schermo, alimentando così le speranze del protagonista della serie Reacher.

Il ritorno del personaggio

Una foto di Alan Ritchson

Attualmente è in fase di sviluppo The Brave and the Bold, progetto che segnerà il ritorno del personaggio nelle sale cinematografiche dopo la versione interpretata da Ben Affleck nei film diretti da Zack Snyder e l'apparizione di Michael Keaton, che ha ripreso il ruolo nel lungometraggio The Flash. Alan Ritchson, protagonista della serie Reacher, ha raccontato in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter: "Joaquin Phoenix è stato grandioso nella parte, non c'è nessun altro dopo di lui nel ruolo del Joker. Io vorrei interpretare Batman. Ecco, l'ho detto, okay? Lo griderò ai quattro venti! Voglio essere Bruce Wayne!".

L'attore ha inoltre sottolineato che il fascino del personaggio è legato al fatto che il suo superpotere sia l'intelligenza.

Il futuro del personaggio

Robert Pattinson riprenderà la parte di Batman/Bruce Wayne in occasione del sequel diretto da Matt Reeves, di cui recentemente è stata spostata la data di uscita dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026.

La produzione non ha ancora svelato gli eventuali ritorni nel cast del lungometraggio oltre a quello del protagonista.

La trama e gli eventuali villain coinvolti nel prossimo capitolo della storia del Cavaliere Oscuro non sono ancora stati svelati.

Il DC Universe in lavoro sotto la guida di Gunn e Safran dovrebbe invece proporre delle versioni diverse degli iconici personaggi.