Alan Ritchson: 'Non reciterò nei film Marvel che rigurgitano storie già viste mille volte'

La star di Reacher Alan Ritchson ha messo in chiaro di non essere interessato a entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Senza peli sulla lingua Alan Ritchson. La star di Reacher è tranchant nei giudizi su Marvel e ammette di non aver nessuna intenzione di partecipare a uno dei cinecomic Marvel "che rigurgitano storie già viste mille volte". Mentre attendiamo di vederlo a fianco di Henry Cavill in The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie, Ritchson guarda al futuro commentando quali progetti gli interessano e non gli interessano in modo poco diplomatico.

Reacher: Alan Ritchson in una foto della serie

"Come tutti gli altri, mi siedo e sbadiglio davanti ai film Marvel che rigurgitano storie di fumetti viste migliaia di volte perché sono l'unico modo in cui gli studi cinematografici sentono di poter fare soldi", dice a GQ. "Voglio essere una soluzione; voglio fare qualcosa al riguardo. Quindi sto usando tutta la mia influenza per creare storie nuove e avvincenti. Questa è la mia missione."

No alla Marvel, sì a Batman

Questa affermazione sembrerebbe contraddire quanto aveva dichiarato in precedenza l'attore, dicendosi pronto a interpretare il Batman del DCU... a meno che non trovi quel mondo molto più avvincente dei supereroi Marvel.

In effetti [PEOPLE=/personaggi/alan-ritchson_95283/]Alan Ritchson[/PEOPLE non è estraneo all'universo DC, avendo interpretato Hawk in Titans e Aquaman in Smallville. "Ero l'unico tra le 3.000 persone che hanno fatto l'audizione a non presentarsi con qualche tipo di affettazione", ha spiegato. "Ho solo cercato di essere naturale. Non è solo un supereroe, è anche un ragazzo."