Alan Cumming, Nightcrawler negli X-Men, e Karla Sofía Gascón tra gli ospiti del Lovers Film Festival 2025

Sempre più ricco il programma della manifestazione diretta da Vladimir Luxuria annunciato oggi.

8 giorni, 70 film in programma da 26 paesi e una pioggia di ospiti per il Lovers Film Festival 2025, ospitato dal Cinema Massimo dal 10 al 17 aprile.

Il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ compie 40 anni e festeggia con una madrina d'eccezione, la protagonista di Emilia Perez Karla Sofia Gascon, che presenzierà alla manifestazione assieme a ospiti quali James Duval, Gaël Morel, Gabriele Salvatores, Andrea Occhipinti e Rita Rusic.

Kelly Marie Tran e Lily Gladstone in una scena di The Wedding Banquet

Apertura e chiusura

La manifestazione torinese si aprirà giovedì 10 aprile, alle 19,30 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana con il saluto della madrina d'eccezione Karla Sofía Gascón, che dialogherà con la direttrice Vladimir Luxuria e introdurrà il film d'apertura, Vivre, mourir, renaître di Gaël Morel. Ambientato a Parigi negli anni '90, il ritorno alla regia di Morel esplora la complessità dell'amore, in un potenziale triangolo amoroso tra Emma, Sammy e Cyril, distrutto dall'emergere della crisi dell'AIDS.

Il film di chiusura sarà The Wedding Banquet di Andrew Ahn. Remake del dramedy omonimo diretto da Ang Lee nel 1993, rivisto attraverso le istanze e problematiche con cui deve confrontarsi la community oggi. Con Lily Gladstone, Joan Chen e Bowen Yang.

I concorsi

Karla Sofia Gascon in Emilia Perez

Tre le sezioni competitive: All The Lovers, concorso internazionale lungometraggi; Real Lovers, concorso internazionale documentari e Future Lovers, concorso internazionale cortometraggi. Le tre giurie saranno presiedute dal fondatore di Lovers Giovanni Minerba, dall'attrice Vera Gemma e dallo scrittore Raffaele Cataldo. Il Lovers Film Festival assegnerà inoltre: il Premio Torino Pride, il Premio Giò Stajano, il Premio Matthew Shepard e il premio Riflessi nel Buio. Torna anche il premio del pubblico Audience Award che coinvolgerà gli spettatori della manifestazione.

Il premio Stella della Mole ad Alan Cumming

Alan Cumming, attore e produttore scozzese che ha dato vita al personaggio del mutante Nightcrawler in X-Men 2, sarà il protagonista della giornata del 12 aprile, quando verrà insignito della Stella della Mole, il premio che il Museo Nazionale del Cinema attribuisce a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo. Alain Cumming sarà al festival anche in qualità di interprete di Back Home di Michael Clowaterin.

Programma e informazioni su www.loversff.com.