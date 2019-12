Aladdin, Mena Massoud: "Il film ha incassato 1 miliardo di dollari, ma io non ho ottenuto nemmeno un'audizione

Aladdin, nonostante il successo ai box office, non ha aiutato Mena Massoud che ha ora rivelato di non essere riuscito a ottenere nemmeno un'audizione da quando il film Disney è arrivato nelle sale.

La versione live-action del classico d'animazione è stata diretta da Guy Ritchie e ha incassato ben 1.05 miliardi di dollari in tutto il mondo. Mena Massoud, che ha 28 anni, ha però spiegato a The Daily Beast: "La verità è che non ho ottenuto niente di rilevante dal film. Sono in un certo senso stanco di dover stare in silenzio".

La star di Aladdin ha sottolineato: "Voglio che le persone sappiano che non è tutto rose e fiori quando realizzi qualcosa come Aladdin. 'Deve aver guadagnato milioni. Deve ricevere tutte queste offerte grandiose'. No, niente di tutto questo. Non ho avuto nemmeno un'audizione da quando è uscito nelle sale".

Aladdin: Mena Massoud mentre prende la lampada del Genio

Mena è molto grato per l'opportunità ricevuta dalla Disney ma si è reso conto in prima persona che essere un attore non caucasico a Hollywood è davvero complicato: "Le persone hanno queste idee nella loro testa. Ma sono lì seduto, Ok, Aladdin ha incassato 1 miliardo di dollari. Posso avere almeno un'audizione? Non è che mi aspetti che mi offrino il ruolo di Batman o cose simili. Ma posso entrare in una stanza? Avere un'opportunità? Quindi non è come potete pensare".

Le aspettative del giovane dopo il successo di Aladdin sono state molto ridimensionate: "Tutti mi chiedevano cosa mi aspettassi dalla mia carriera dopo l'uscita del film. Ma in realtà non ho ottenuto niente di importante. E se le persone mi scopriranno da quel film o da quanto sta accadendo, in realtà non lo so. Non posso più dirvi come funzionano le cose".

Massoud tornerà sugli schermi con un ruolo secondario nella serie Reprisal, prodotta per Hulu e con protagonista Abigail Spencer, ma si trattava di un ruolo ottenuto prima dell'arrivo nei cinema di Aladdin.