Al Pacino torna all'horror: è un prete dal passato oscuro nel trailer di The Ritual

Dopo aver interpretato il diavolo in persona in L'avvocato del diavolo, l'attore Premio Oscar torna nel mondo dell'horror religioso

È stato diffuso in streaming il primo trailer di The Ritual, ritorno di Al Pacino all'horror religioso.

Diretto da David Midell, il film di prossima uscita racconta la storia di due sacerdoti che devono mettere da parte le loro differenze per eseguire un pericoloso esorcismo. Pacino interpreta il ruolo di Padre Theophilus Riesinger, un sacerdote dal passato turbolento, mentre Dan Stevens interpreta Padre Joseph Steiger, un sacerdote in crisi di fede.

The Ritual, interpretato anche da Ashley Greene e Abigail Cowen, arriva 27 anni dopo che Pacino aveva interpretato il diavolo nel film poi diventato cult assoluto L'avvocato del diavolo.

Un esorcismo basato su una storia vera

Al Pacino in una scena del film L'AVVOCATO DEL DIAVOLO

Il filmato ci offre un primo sguardo a Pacino nel ruolo di Padre Riesinger. Il trailer rivela che il film è basato su una storia vera, definita "L'esorcismo più terrificante della storia americana", mentre Pacino avverte con una voce fuori campo che il Diavolo farà di tutto per impedire che l'esorcismo abbia successo.

L'esorcista del Papa: una scena del film

Il filmato anticipa che The Ritual presenterà alcuni momenti sorprendentemente violenti dal punto di vista visivo, in particolare per quanto riguarda la posseduta Emma che contorce il suo corpo in vari modi. Queste prime immagini, inoltre, suggeriscono che il film seguirà le orme di altri horror basati sugli esorcismi e non sarà troppo dissimile da L'Esorcista del Papa, pellicola di grande successo con Russell Crowe uscita nel 2023.

Se c'è una lamentela che può essere mossa ai film horror sugli esorcismi, è che il sottogenere può a volte risultare ripetitivo e formulaico. Dopotutto, di film sugli esorcismi ce ne sono stati tanti. Il potere delle star coinvolte può certamente distinguere alcuni film, così come la profondità dei personaggi. La possessione vera e propria in The Ritual non sembra rompere gli schemi da quello che è stato rivelato finora, ma i personaggi interpretati da Pacino e Stevens potrebbero aiutare il film a distinguersi.