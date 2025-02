Al Pacino torna in grande stile con due thriller, uno diretto da Gus Van Sant

Nuovi entusiasmanti progetti cinematografici per Al Pacino, che si prepara a fare il suo grande ritorno sul grande schermo. L'attore di Scarface sarà diretto da Gus Van Sant, che torna alla regia con il thriller Dead Man's Wire. Il film vedrà Bill Skarsgård come protagonista, con le riprese appena iniziate a Louisville, Kentucky. Al cast si è recentemente aggiunto anche Colman Domingo.

Secondo quanto riportato da The InSneider, Pacino fa ora parte di un ensemble che include già Skarsgård, Domingo, Dacre Montgomery (di Stranger Things), Myha'la (di Industry) e John Robinson.

Inoltre, Pacino è entrato anche nel cast di St. Vincent, accanto a Samuel L. Jackson e Jim Caviezel, per un film diretto da Walter Hill.

Negli ultimi vent'anni, la carriera di Al Pacino ha vissuto alti e bassi, con ruoli da comprimario in film come The Son of No One, Uomini di parola, The Humbling - L'ultimo atto, Misconduct e Hangman. Tuttavia, ha avuto ruoli significativi in The Irishman di Martin Scorsese, dove ha rubato la scena al protagonista Robert De Niro, e in The House of Gucci di Ridley Scott.

La trama e i dettagli di Dead Man's Wire

Dead Man's Wire è un thriller criminale che inizialmente doveva essere interpretato da Nicolas Cage e diretto da Werner Herzog. La storia, ambientata nel 1977, ruota attorno a Tony Kiritsis (Skarsgård), un ex agente immobiliare che si fa un "interruttore a uomo morto" su sé stesso e sul banchiere che crede gli abbia fatto un torto, chiedendo cinque milioni di dollari e delle scuse personali.

Hangman - Il gioco dell'impiccato: Al Pacino in una scena del film

Questo sarà il primo progetto cinematografico di Van Sant dopo oltre sei anni. Il regista, che nel 2003 vinse la Palma d'Oro a Cannes con Elephant, è noto anche per film come Will Hunting - Genio ribelle e Milk. Più recentemente ha diretto il film Don't Worry, He Won't Get Far on Foot con Joaquin Phoenix, e si è dedicato alla regia televisiva con Feud: Capote vs The Swans nel 2023, dirigendo sei degli otto episodi.

La trama e i dettagli di St. Vincent

St. Vincent, un film di Walter Hill di cui si parla da tempo, è finalmente in fase di pre-produzione. È stata recentemente annunciata la partecipazione di Samuel L. Jackson, Jim Caviezel e Al Pacino al cast.

Il Padrino, parte III: un primo piano di Al Pacino

Il film racconta di un sicario che si finge prete per avvicinarsi al suo prossimo obiettivo: un gangster caduto in disgrazia, ora informatore dell'FBI, che frequenta regolarmente una chiesa.

Hill ha cercato di realizzare questo progetto per oltre 20 anni, e nel 2010 il film era quasi pronto per la produzione, con un cast che includeva Mickey Rourke, Billy Bob Thornton, Forrest Whitaker, Maria Bello e Pierce Brosnan. Tra i titoli più noti di Hill ricordiamo I guerrieri della notte, L'eroe della strada e I cavalieri dalle lunghe ombre.