Al Pacino svela il motivo per cui porta una cover di Shrek per il suo smartphone

Ebbene sì, Al Pacino è ancora il fiero portatore di una cover di Shrek per il suo smartphone con cui si è presentato a una recente intervista.

In una clip condivisa da BBC News, durante la promozione del suo libro di memorie Sonny Boy, l'attore ha parlato della cover del suo iPhone, decorata con immagini varie dell'orco animato, star del franchise DreamWorks.

"Di tutte le cose che Al Pacino potrebbe avere sulla cover del suo telefono, non mi aspettavo Shrek", ha detto il corrispondente della BBC Colin Paterson. "Chi si aspettava Shrek?". Pacino, 84 anni, ha risposto con una risata, mostrando un primo piano della cover, impigliata nei fili delle sue cuffie.

Quando gli è stato chiesto di spiegare "perché proprio Shrek", Pacino ha rivelato che sua figlia Olivia gli ha regalato la cover dopo avergli chiesto in prestito il suo telefono. "Quando è tornata, aveva questo", indicando la custodia di Shrek. "Mi ha detto: 'È Shrek, papà!'. Io ho detto: 'Shrek?' Wow. Ok tesoro, la tengo io'".

I fan sui social media sono impazziti per Pacino che mostra la cover di Shrek, definendolo "un uomo di cultura" e "sano come l'inferno". "Il solo sapere che va in giro con un telefono Shrekd mi dà gioia", ha scritto una persona.

"Una leggenda assoluta. Non gli importava cosa fosse, se non che sua figlia glielo abbia regalato e lui è un padre orgoglioso", ha commentato un altro parlando del suo entusiasmo per il regalo della figlia. "Per favore, lasciate che Al Pacino interpreti un cattivo in Shrek 5", ha implorato un altro, riferendosi al prossimo capitolo dello Shrek Cinematic Universe.