Al Pacino: "Stavo per essere licenziato da Il Padrino, la Paramount non mi voleva"

Nel suo libro, uscito recentemente, Al Pacino ha ricordato di quando la Paramount lo stava per licenziare da Il Padrino, e di come Coppola gli cambiò la vita.

Anche se Al Pacino sarà sempre sinonimo della sua interpretazione di spicco ne Il Padrino (1972), l'acclamato dramma mafioso di Francis Ford Coppola, pare che la casa di produzione lo abbia quasi sostituito. Nel suo nuovo libro di memorie, Sonny Boy, ora in vendita, il premio Oscar ha ricordato di quando la Paramount metteva in dubbio che fosse l'attore giusto per interpretare Michael Corleone nell'adattamento cinematografico del libro di Mario Puzo e come alla fine sia riuscito a dimostrare il suo valore.

"La Paramount non voleva che interpretassi Michael Corleone", ha scritto in un estratto condiviso da The Guardian:

"Volevano Jack Nicholson. Volevano Robert Redford. Volevano Warren Beatty o Ryan O'Neal. Nel libro, Puzo aveva fatto in modo che Michael si definisse "la femminuccia della famiglia Corleone". Doveva essere piccolo, moro, bello in modo delicato, non una minaccia visibile per nessuno. Non sembravano i tipi che lo studio voleva. Ma questo non significava che dovessi essere io".

Al Pacino e il provino per Il Padrino che gli ha cambiato la vita

Il Padrino: Al Pacino in una scena del film

Questo per Al Pacino significata fare un provino per la parte e lo stesso attore sottolinea nel libro:

"Avrei dovuto fare un provino per il ruolo, cosa che non avevo mai fatto prima, e che avrei dovuto volare fino alla costa occidentale per farlo, cosa che non volevo fare. Non mi importava che si trattasse de Il Padrino. Avevo un po' di paura di volare e non volevo andare in California. Ma il mio manager, Marty Bregman, mi disse: "Salirai su quel cazzo di aereo".

"Mi portò una pinta di whiskey in modo che potessi berlo durante il volo, e ci andai".

Sebbene Pacino abbia ammesso di aver pensato che Coppola avesse "esagerato" nel fare campagna per lui, l'attore ha ricordato la "sgradevole sensazione" di entrare nella stanza dei provini e rendersi conto di non essere l'unico in lizza per la parte.

Al Pacino: da Il Padrino a The Irishman, i suoi migliori ruoli al cinema

"Ma ecco il segreto: Francis mi voleva. Mi voleva e io lo sapevo", ha scritto Pacino. "E non c'è niente di meglio di quando un regista ti vuole. Mi ha anche fatto un regalo sotto forma di Diane Keaton. Aveva alcuni attori che stava provinando per il ruolo di Kay, ma il fatto che volesse accoppiarmi con Diane, suggeriva che lei aveva un vantaggio".

"Sapevo che la sua carriera stava andando bene e che era apparsa a Broadway in spettacoli come _Hair e Play It Again, Sam con Woody Allen. Pochi giorni prima del provino, ho incontrato Diane al Lincoln Center di New York in un bar e siamo andati subito d'accordo. Era facile parlare con lei e divertente, e anche lei pensava che io fossi divertente. Ho sentito subito di avere un'amica e un'alleata"._

Il Padrino: Francis Ford Coppola sul set del film

Dopo una settimana e mezza di riprese, la Paramount si chiedeva ancora una volta se fossi l'attore giusto per la parte, ha ricordato Pacino, aggiungendo: "Alla fine, Francis decise che bisognava fare qualcosa. A quel punto stavamo girando Il Padrino da circa una settimana e mezza. E Francis disse: "Beh, non sei all'altezza".

"Lo sentivo nella bocca dello stomaco. È stato allora che ho capito che il mio lavoro era a rischio", ha scritto.

La scena che decise il futuro della carriera di Al Pacino

Hangman - Il gioco dell'impiccato: Al Pacino in un'immagine

Sebbene Al Pacino non sia sicuro che Coppola l'abbia fatto deliberatamente, il regista anticipò le riprese della scena del ristorante italiano, in cui il "non ancora collaudato" Michael, viene a vendicarsi di Sollozzo e McCluskey. Quella scena doveva essere girata qualche giorno dopo, ma se non fosse successo qualcosa che permettesse all'attore di mostrare le sue doti, forse non ci sarebbe stata una seconda occasione per lui, scrive Pacino nel libro.

Fortunatamente per Pacino, la scena mostrava esattamente il motivo per cui Coppola lo aveva scelto, come sottolinea lo stesso attore:

"Poi Francis ha esibito la scena del ristorante allo studio, e quando l'hanno guardata, c'era qualcosa", ha scritto. "Grazie alla scena, mi hanno tenuto nel film. Quindi non sono stato licenziato da Il Padrino. Ho continuato a fare quello che facevo, quello che avevo pensato in quelle passeggiate solitarie su e giù per Manhattan. Avevo un piano, una direzione che credevo fosse quella giusta per questo personaggio. Ed ero certo che Francis la pensasse allo stesso modo".

Il Padrino valse a Pacino la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista, per poi ottenere una nomination come miglior attore per Il Padrino Parte II (1974).