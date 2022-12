Al Pacino, James Marsden e Marcia Gay Harden nel thriller di Michael Keaton Knox Goes Away

La superstar Al Pacino, ma anche James Marsden, Marcia Gay Harden e molti altri nel ritorno alla regia di Michael Keaton, Knox Goes Away, in cui la star di Batman interpreta un killer afflitto da demenza.

Si amplia il cast di Knox Goes Away, thriller diretto e interpretato da Michael Keaton che vede l'arrivo del premio Oscar Al Pacino. Con lui James Marsden, Marcia Gay Harden, Suzy Nakamura, Joanna Kulig, Ray McKinnon, John Hoogenakker e Lela Loren.

In Knox Goes Away Michael Keaton interpreta John Knox, un sicario a contratto a cui è stata diagnosticata una forma di demenza in rapido peggioramento. Lui giura di trascorrere i suoi ultimi giorni tentando di riscattarsi e salvando la vita del figlio (James Marsden), ma si ritrova in una corsa contro le autorità e contro il ticchettio della sua mente in rapido deterioramento.

Al Pacino: da Il Padrino a The Irishman, i suoi migliori ruoli al cinema

Con una sceneggiatura originale di Gregory Poirier, il film è prodotto da Trevor Mathews e Nick Gordon di Brookstreet insieme a Michael Sugar e Ashley Zalta di Sugar23, insieme a Keaton.

Di recente Michael Keaton è stato uno dei protagonisti della serie drammatica Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, che gli ha fruttato un Golden Globe per la sua performance. l'attore è inoltre tornato a indossare i panni di Avvoltoio nel cinecomic Morbius.