Alice Witt rivela: "Al Pacino mi ha quindi dato un paio di schiaffi"

Alicia Witt deve ringraziare Al Pacino per quella che definisce la migliore lezione che ha imparato come attrice. Prima di lavorare con il vincitore dell'Oscar nel thriller 88 Minutes, la Witt voleva vedere le cose per la prima volta davanti alla telecamera. Tutto è cambiato durante le riprese di una scena in cui lei e Pacino si imbattono in un cadavere.

Considerando che era la prima volta che il suo personaggio, l'assistente didattica Kim Cummings, vedeva un cadavere, la Witt voleva girare solo il primo ciak e catturare la sua reazione alla macabra vista. Secondo quanto raccontato dall'attrice, era così agitata che quando ha visto quel cadavere ha avuto un attacco di panico.

L'impatto che ha avuto Al Pacino sulla carriera di Alicia Witt

L'attacco di panico della Witt, mentre interpretava il personaggio, comprendeva sudorazione, tremore dalla testa ai piedi, pianto, iperventilazione e perdita dei sensi. La Witt ricorda quel momento:

"Ero lì con Al e non riuscivo a ricordare nessuna delle mie battute. E le telecamere stavano girando. Al mi ha quindi dato un paio di schiaffi sulla guancia esattamente come si farebbe in un momento del genere se il tuo partner in una scena di lavoro come questa fosse incapace di agire".

Al Pacino in Rischio a due

La Witt continua il racconto di quel brutto momento della sua carriera:

"Il trucco ha funzionato. Mi sono ripresa e ho continuato a girare la scena. Ma poi ci siamo seduti e abbiamo aspettato mentre si preparavano per la ripresa successiva. Io ero seduta lì pensando che era una cosa piuttosto incredibile che ero riuscita a fare. Quello che non avevo capito in quel momento, era che quanto accaduto non andava bene per il film".

Il film, diretto da Jon Avnet e scritto da Gary Scott Thompson, segue il dottor Jack Gramm, interpretato da Pacino, mentre riceve l'inquietante minaccia di avere 88 minuti di vita. Verso la fine di una storia così avvincente, l'attrice ha osservato quanto il suo attacco di panico sia stato proprio fuori luogo: "Non si vuole guardare Kim che ha un attacco di panico. Si vuole capire chi sta cercando di uccidere il personaggio di Al! Deve muoversi, è un thriller da popcorn. Non si tratta di un dramma profondo".

La star de Il Padrino ha detto alla Witt che la sua reazione emotivamente drammatica non era necessaria per questo particolare progetto:

"Non devi fare tutto questo a te stessa".

L'attrice ha poi chiuso, soffermandosi sulle parole di Al Pacino:

"Non era come se mi stesse sgridando o facendo la predica. Mi ha insegnato molto di più in quel momento di quanto avrebbero potuto fare decenni di lezioni di recitazione. E ha cambiato completamente e per sempre il mio modo di pensare in scena. Entrare e uscire dal personaggio è diventato molto più facile da quel momento in poi".