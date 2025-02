Al Pacino nel thriller Dead Man’s Wire di Gus Van Sant: il nuovo film con Bill Skarsgård e Colman Domingo

Il leggendario attore premio Oscar Al Pacino è stato recentemente annunciato come parte del cast del thriller con ostaggi Dead Man's Wire, diretto dal pluricandidato all'Oscar Gus Van Sant.

Il film segna una nuova e attesa collaborazione tra due grandi nomi del cinema, con Pacino che si unisce ad altri talentuosi attori, tra cui Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Myha'la, Cary Elwes e Colman Domingo, che sono stati già confermati per il progetto.

La sceneggiatura di Dead Man's Wire è stata scritta da Austin Kolodney e racconta una storia avvincente, ricca di tensione e dramma. Il film prende il via nel 1977 e ruota attorno a Tony Kiritsis (interpretato da Skarsgård), un ex agente immobiliare che si trova a intraprendere una discesa verso il crimine e la follia. Il protagonista, che si auto-cospira con un "interruttore a uomo morto", prende in ostaggio un banchiere che lui crede lo abbia danneggiato, chiedendo un riscatto di cinque milioni di dollari e delle scuse personali. Questo thriller criminale promette di mantenere alta la tensione, esplorando temi di vendetta e giustizia personale.

Trama e dettagli di Sant Dead Man's Wire

Interessante è anche la storia dietro la produzione del titolo: in origine, Dead Man's Wire era stato concepito con Nicolas Cage nel ruolo principale e Werner Herzog come regista. Successivamente il progetto ha preso una nuova direzione con Van Sant alla regia.

Hangman - Il gioco dell'impiccato: Al Pacino in una scena del film

Questo film segna il ritorno del regista al grande schermo, essendo il suo primo progetto cinematografico in oltre sei anni. Van Sant è conosciuto per il suo stile distintivo, che ha lasciato il segno con pellicole come Will Hunting - Genio ribelle e Milk, che gli hanno valso ampio riconoscimento internazionale. Nel 2003, il regista vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes con Elephant. Più recentemente, ha diretto il film Don't Worry, He Won't Get Far on Foot con Joaquin Phoenix, e si è anche cimentato con la regia televisiva, dirigendo sei episodi della serie Feud: Capote vs The Swans nel 2023.

Al Pacino, uno degli attori più rispettati della sua generazione, ha recentemente recitato nel film La memoria dell'assassino, e questa sarà la sua prima collaborazione con Gus Van Sant. Pacino, vincitore dell'Oscar come miglior attore per la sua performance in Profumo di donna, continua a essere una figura di spicco nel panorama cinematografico internazionale.

House of Gucci: Al Pacino durante una scena

Recentemente, Pacino ha portato la sua presenza carismatica in numerosi altri progetti, tra cui The Ritual di David Midell, Killing Castro di Eif Rivera, Hand of Dante di Julian Schnabel, Billy Knight di Alec Griffin Roth e Easy Waltz di Nic Pizzolatto.