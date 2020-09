Al Bano insiste sulla pensione: “Con 1470 euro al mese non offro nemmeno il caffè agli amici”

Al Bano torna a parlare della sua pensione da 1470 euro che, se prima non gli permetteva di vivere, ora non gli consente neppure di offrire il caffè agli amici. Il cantante alcuni mesi aveva ha detto che quei soldi per lui non sono sufficienti e lo ha ribadito oggi nel corso di un'intervista radiofonica al programma I Lunatici.

Durante i mesi scorsi, quando gli italiani erano chiusi in casa aspettando buone notizie dai bollettini giornalieri, Albano si era lamentato della sua situazione finanziaria. L'ex marito di Romina Power aveva confidato che stava affrontando solo spese e che rischiava di andare in bancarotta perché i suoi 1470 euro di pensione non gli permettevano di campare. Oggi, intervistato da I Lunatici, si è lamentato della reazione che la sua dichiarazione ha suscitato, soprattutto sui social: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?', la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno".

Le restrizioni imposte ai concerti hanno messo in crisi tutto il mondo della musica ma Al Bano spera di poter tornare a Sanremo, magari già nella prossima edizione, quella del 2021 che, se ci sarà, vedrà ancora Amadeus e Fiorello sul palco alla conduzione: "non vedo l'ora di tornare a Sanremo, ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io...". Sicuramente il cantante che è spesso nelle cronache del gossip per il suo "triangolo familiare" con Loredana Lecciso e Romina Power, non presenterà una canzone rap: "Lasciamo il rap - dice ai suoi intervistatori - quando sento ciò che cantano, sento una specie di sfogo interiore, violento".