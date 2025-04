Domenica In: gli ospiti del 27 aprile, da Al Bano a Pino Insegno

L'ultima domenica di aprile su Rai 1 sarà appannaggio ancora di Mara Venier e del consueto appuntamento settimanale con Domenica In, il programma di successo della rete ammiraglia.

Nel suo salotto televisivo, Mara Venier accoglierà tanti ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo ma non solo. Ecco i nomi di coloro che verranno intervistati dalla presentatrice nel corso del pomeriggio dalle ore 14.00.

Gli ospiti di Domenica In del 27 aprile

Primo ospite della puntata sarà Giorgio Panariello, che negli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi intratterrà il pubblico con le sue battute e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale, E se domani, che presto lo vedrà impegnato in tour in tutta Italia.

Primo piano di Giorgio Panariello in Pezzi unici

Successivamente, sarà la volta di Pino Insegno, che dopo aver festeggiato quarant'anni di carriera, presenterà le novità della prossima edizione di Reazione a catena, in onda su Rai 1 dall'8 giugno.

Spazio alla musica e al racconto del pontificato di Papa Francesco

La puntata proseguirà con Albano Carrisi e Loredana Lecciso, protagonisti di una lunga intervista che ripercorrerà il loro amore che dura da venticinque anni e il legame con i figli Albano Jr. e Jasmine.

Il cantautore pugliese si esibirà anche sulle note di Nel sole, È la mia vita e Felicità, prima di lasciare spazio a Francesco Baccini e la sua performance con un medley dei suoi brani come Ho voglia di innamorarmi, Le donne di Modena e Sotto questo sole, prima di presentare il nuovo album dal titolo Archi e frecce.

Al Bano con Lino Banfi e Milena Vukotic in Un medico in famiglia

Infine, un talk per ricordare Papa Francesco, il giorno dopo il suo funerale. Per l'occasione, interverranno in studio Lino Banfi, Al Bano Carrisi, la giornalista Giovanna Botteri, il direttore di Libero Mario Sechi, il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.