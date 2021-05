Chi sono i figli di Albano e Romina Power: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Romina Power e Albano Carrisi si sono sposati Il 26 luglio 1970, il loro matrimonio è durato 29 anni, la coppia si è separata legalmente nel febbraio del 1999. Insieme hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, ecco chi sono

Ylenia Carrisi

Albano e Romina con la loro figlia, Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è nata a Roma il 29 novembre 1970. La vicenda della primogenita di Albano e Romina Power è tristemente nota, la ragazza è scomparsa il 31 dicembre del 1993 a New Orleans, data anche della sua morte presunta. L'ultimo colloquio telefonico con la famiglia risale al giorno della sua scomparsa (a causa del fuso orario in Italia era il 1º gennaio 1994). Per la polizia la testimonianza più attendibile è quella di di Albert Cordova, guardiano notturno dell'Audubon Aquarium of the Americas. L'uomo all'epoca dei fatti ha riferito alla polizia di aver visto una ragazza bionda, la cui descrizione corrispondeva a quella di Ylenia, gettarsi nelle acque del fiume Mississippi, alle ore 23:30 del 6 gennaio 1994.

Il caso di Ylenia Carrisi ha provocato dei dissidi tra Albano e Romina con quest'ultima che non si rassegna a considerare la figlia morta e che continua ad aspettare il suo ritorno, sperando di poterla riabbracciare. In Italia Ylenia aveva lavorato come valletta di Mike Bongiorno su Canale 5 nel programma La ruota della fortuna. Al cinema aveva avuto una parte nel film Champagne in paradiso del 1983, dove i protagonisti erano i genitori.

Yari Carrisi

Una foto di Yari Carrisi

Yari Carrisi è nato il Il 21 aprile del 1973 a Cellino San Marco. Il secondogenito della coppia è cresciuto seguendo i genitori nelle loro tournée musicali sia in Italia che all'estero. Con gli anni, anche grazie a questa sua profonda conoscenza dell'ambiente, è diventato un apprezzato musicista. Il suo strumento preferito è la chitarra ma suona anche il pianoforte, ha scritto alcune canzoni interpretate da Albano e ha collaborato con numerosi artisti tra cui Jovanotti. Oltre alla musica ha in comune con il padre la passione per la produzione del vino.

Da ragazzino, a 12 anni, ha rischiato di essere rapito, per questo motivo fu mandato dai genitori in Svizzera dove ha continuato gli studi in una struttura più protetta.

In televisione lo abbiamo visto alla quarta edizione di Pechino Express e durante l'adventure game ha iniziato una relazione con Naike Revelli, una dei figli di Ornella Muti. Dopo è stato legato a Thea Crudi, insegnante di yoga e musicista, ma la loro relazione è durata solo pochi mesi.

La separazione tra Albano e Romina Power ha creato degli screzi, soprattutto tra Yari e il padre. Due anni fa, sui social, il ragazzo ha cambiato il cognome scegliendo quello della madre e firmandosi Yari Power. Ha vissuto per un periodo in India per ritrovare la pace interiore.

Cristèl Carrisi

Una foto di Cristel Carrisi

Cristèl Carrisi è nata il 25 dicembre 1985 a Cellino San Marco e la sua madrina di battesimo è stata nientepopodimeno che Madre Teresa di Calcutta. Anche lei ha seguito le orme dei celebri genitori incidendo due album e nel 2010 ha tenuto alcuni concerti in Italia.

In televisione è stata ospite di trasmissioni come Verissimo e Domenica in e nel 2005 ha partecipato al reality show La fattoria. Al fianco del padre Albano è stata inviata del programma Mission e nel 2015 ha condotto Lo Zecchino d'Oro insieme a Flavio Montrucchio. Lo stesso anno ha presentato la puntata natalizia della manifestazione canora per bambini, questa volta insieme a Veronica Maya e Barbara De Rossi.

Nella puntata di Verissimo del 15 settembre 2018, Cristel ha annunciato la fine della sua carriera musicale. Poco dopo ha iniziato quella di stilista riscuotendo un discreto successo. Nel 2016 si è sposata con Davor Luksic, un imprenditore cileno-croato con il quale ha avuto due figli: Kay, nato il 10 maggio 2018, e Cassia Ylenia, nata dopo quindici mesi, il 10 agosto 2019

Romina Jr. Carrisi

Una foto di Romina jr. Carrisi

Romina Jr. Carrisi è nata il 1º giugno del 1987 a Cellino San Marco. La sua prima apparizione di rilievo risale al 2005, quando partecipò insieme al padre Albano alla terza edizione dell'Isola dei Famosi. Subito dopo aver preso parte al reality, per Romina Jr iniziò un periodo difficile che al settimanale Gente ha racconto così: "Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di Albano e Romina Power".

Per sfuggire a questo vortice la ragazza si trasferì negli Stati Uniti, vivendo per ben 6 anni fuori dall'Italia. In questo periodo la più giovane di casa Carrisi si è dedicata alla fotografia, che oggi è la sua attività principale. Romina Jr ha realizzato numerose mostre fotografiche, in televisione ha partecipato ad una puntata di Don Matteo, ha recitato in teatro e la sua bellezza le ha permesso di lavorare anche come modella.