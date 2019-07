Akira: le descizioni dei protagonisti del film live-action diretto da Taika Waititi

Akira ritornerà nelle sale con una versione live-action diretta da Taika Waititi ed è iniziato il casting del film, permettendo così ai fan di scoprire qualche dettaglio sui personaggi che appariranno nel lungometraggio tratto dal popolare anime.

A svelare i personaggi di Akira per cui si sta cercando l'attore giusto è il sito Backstage.com che ha pubblicato le caratteristiche a grandi linee dei ruoli principali.

Una delle prime descrizioni è quella di Jun, leader di un gang composta da teenager e che sa come divertirsi. Koichi viene invece ritratto come qualcuno costantemente obbligato a imporsi con la forza fisica pur di sopravvivere, oltre a essere coraggioso al punto da diventare incosciente, senza dimenticare il fatto che è tormentato dalla perdita di una persona amata. Reina è infine gentile, cortese, carina e piena di compassione; la giovane è membro di una gang di motociclisti e tiene davvero molto a Koichi.

Le descrizioni sembrano quelle relative a Kaneda, Tetsuo e Kaori nella versione anime.

Le altre descrizioni sembrano essere la versione cinematografica di Kei, Takashi, Kiyoko e Masaru, confermando quindi la presenza dei tre ragazzini dotati di abilità psichiche che cercano di aiutare e alla fine fermare Tetsuo.

Il regista Taika Waititi ha già spiegato che non ha intenzione di modificare le origini etniche dei protagonisti e quanto presente nella ricerca del cast sembra confermare questa volontà. Il film, prodotto da Warner Bros., dovrebbe arrivare nei cinema il 21 maggio 2021.

La versione destinata alle sale cinematografiche modificherà alcuni elementi importanti della trama, come rivela la sinossi ufficiale:

Quando l'esercito scopre i poteri telecinetici di un giovane uomo, lo cattura per trasformarlo in una super arma mentre il fratello intraprende una missione disperata per salvarlo prima che Manhattan sia distrutta dai suoi incredibili poteri. Kaneda è il proprietario di un bar a Neo-Manhattan la cui esistenza viene sconvolta quando il fratello Tetsuo viene rapito da agenti governativi guidati dal Colonnello. nel tentativo di liberare il fratello, Kaneda accetta di unirsi a Ky Reed e al suo movimento segreto che vuole svelare al mondo cosa è accaduto realmente a New York City 30 anni prima, quando la città è stata distrutta. Kaneda crede che queste teorie siano ridicole, ma dopo aver incontrato di nuovo il fratello scopre i suoi poteri telecinetici rimanendone scioccato. Ky scopre che la mente di Tetsuo è controllata da un ragazzino di nome Akira. Nel frattempo Kaneda si scontra con le truppe del colonnello che cerca di fermare Tetsuo dal liberare Akira, ma arriva troppo tardi. Akira esce dalla sua prigione grazie a Tetsuo mentre Kaneda tenta di salvare il fratello prima che Akira distrugga ancora una volta l'isola di Manhattan come ha fatto trent'anni prima.

Akira, l'anime che ha ispirato una generazione