Aki Kaurismäki riceve il Premio Marco Melani 2024, la consegna il 30 novembre

Il regista finlandese Aki Kaurismäki riceverà il Premio Marco Melani alla carriera nel corso di una cerimonia che si terrà sabato 30 novembre alle ore 21:00 (ingresso libero) presso Palazzo d'Arnolfo a San Giovanni Valdarno (Arezzo).

A ritirare il premio interverrà l'attore e musicista Sakari Kuosmanen, protagonista di molti dei suoi film come Foglie al vento (2023), L'uomo senza passato (2022) e L'altro volto della speranza (2017), alla presenza del Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell'Assessore alla cultura Fabio Franchi. Il Premio Marco Melani è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno - Casa Masaccio centro per l'arte contemporanea, in collaborazione con Associazione Culturale H12 con il sostegno di Regione Toscana e il contributo di MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Un riconoscimento speciale

Aki Kaurismaki in conferenza a Berlino

Giunto alla diciottesima edizione, il riconoscimento celebra la carriera di un regista che - con oltre quarant'anni di attività e più di venti opere cinematografiche - ha saputo creare un universo unico, capace di emozionare e far riflettere, raccontando le sfumature più delicate dell'animo umano.

Il Premio Marco Melani è intitolato al critico e operatore culturale Marco Melani che, partendo da San Giovanni Valdarno tra la fine degli anni '60 e la metà dei '90, ha attraversato il cinema italiano e non solo, contribuendo ad animare festival e rassegne e a dare vita a programmi televisivi seminali come Blob e Fuori orario. Il Premio celebra personalità del mondo del cinema capaci di lasciare un segno indelebile attraverso una visione originale e un'impronta artistica inconfondibile. Fondato e diretto da Enrico Ghezzi, l'edizione 2024 è a cura di Armando Andria e Gabriele Monaco.

Questa la motivazione della scelta di Aki Kaurismäki: "Per la ricerca tenace e coerente di un equilibrio sospeso tra fatalismo, ironia e compassione, con cui ha creato un universo cinematografico unico; per lo sguardo lunare con il quale ha saputo calarsi nel ribollire della condizione umana attraverso un linguaggio sottrattivo e gelidamente estetizzante".

Il programma

Il regista Aki Kaurismäki sul set di Miracolo a Le Havre

Il conferimento del Premio ad Aki Kaurismäki sarà l'occasione per vedere o riscoprire alcuni dei suoi capolavori e discutere del suo cinema con studiosi e critici che vi hanno dedicato la propria riflessione teorica. Il programma della due giorni, prevista per il 30 novembre e 1 dicembre, oltre alla cerimonia di consegna, prevede nel pomeriggio di sabato 30 una tavola rotonda dal titolo "Perdere è una questione di metodo. Il cinema di Aki Kaurismäki". Intervengono Fulvio Baglivi (autore TV, Fuori Orario), Rinaldo Censi (storico del cinema, Accademia di Belle Arti di Bologna), Anna Masecchia (storica del cinema, Università degli Studi di Firenze) e Raffaele Meale (critico, Quinlan), moderati da Armando Andria alle ore 17.30 presso Palomar Casa della Cultura.

Foglie al vento e il cinema della speranza di Kaurismäki

Dopo la cerimonia di premiazione, alle 21.30 la proiezione di Foglie al vento ultimo film di Aki Kaurismäki. Domenica 1 dicembre presso Palomar Casa della Cultura alle 17 è prevista la proiezione di Calamari Union del 1985, introdotto da Sakari Kuosmanen. A seguire, alle 18.30 la proiezione di Per Marco e Adriano - materiali su Marco Melani e Adriano Aprà, presentati da Fulvio Baglivi. E alle 21, la giornata si concluderà con la proiezione de L'uomo senza passato del 2002, introdotta da Gabriele Monaco.