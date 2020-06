Ai confini della realtà: la tragica storia vera dietro la maledizione

Film maledetto per via del dramma occorso durante la sua lavorazione, Ai confini della realtà è stato funestato da un terribile incidente mortale.

Nel 1983 il film Ai confini della realtà portò sullo schermo quattro terrificanti racconti ispirati alla serie tv originale degli anni '50, ma dietro ma leggenda della maledizione che grava sul film si nasconde una tragica storia vera.

La lavorazione di Ai Confini della Realtà è stata funestata da una serie di incidenti. La docuserie Cursed Films cerca di far luce su quanto accaduto realmente sul set del film antologico diretto da Joe Dante, John Landis, Steven Spielberg e George Miller. Il segmento maledetto è quello diretto da John Landis, Time Out, funestato da alcuni incidenti mortali che hanno alimentato la leggenda della maledizione.

A quanto riferito da testimoni, Landis era talmente ossessionato dalal ricerca del realismo da voler usare veri proiettili durante le riprese. La dimensione action della storia richiedeva, inoltre, l'uso di esplosivi e di un elicottero, causa del disastro. In una scena, la star Vic Morrow deve condurre due bambini attraverso la corrente, di notte, fino all'elicottero con la squadra di soccorso di soccorso. Non appena Morrow issò i piccoli sul mezzo, intorno a loro tutto cominciò a esplodere.

A causa delle esplosioni pirotecniche, l'elicottero perse il controllo per poi schiantarsi contro un albero. Vic Morrow e il piccolo My-Ca Dinh Le (7 anni) furono decapitati entrambi dalle pale, mentre Renee Shin-Yi Chen (6 anni) riportò ferite mortali. L'equipaggio dell'elicottero riportò ferite non gravi.

Le persone intervistate nell'episodio di Cursed Films non incolpano una generica maledizione per l'incidente mortale, ma gli errori commessi dalla produzione che hanno avuto conseguenze devastanti. Il leggendario stuntman della serie di Venerdì 13 Kane Hodder guarda agli errori commessi dichiarando: "A volte sul set succedono delle cose, non c'è nessuna garanzia di niente."