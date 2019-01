Ai Confini Della Realtà e The Good Fight 3: CBS All Access annuncia le première

CBS All Access ha annunciato le date delle première della terza stagione di The Good Fight e dell'atteso debutto del reboot di Ai Confini della Realtà.

Lo show con protagoniste Christine Baranski, Audra McDonald e Rose Leslie arriverà il 14 marzo sul servizio di streaming del network e il primo trailer svela alcune anticipazioni riguardanti gli eventi al centro delle puntate inedite: Diane cercherà di capire come affrontare una folle amministrazione politica senza impazzire, mentre Adiran Boseman e Liz Reddick-Lawrence si trovano in difficoltà nelle aule di tribunale. Lucca Quinn cerca un equilibrio tra i suoi impegni come madre e un nuovo amore, mentre Maia Rindell si ritrova alle prese con Roland Blum, un diabolico avvocato interpretato da Michael Sheen.

Ecco il trailer della terza stagione della serie creata da Robert e Michelle King:

La serie antologica prodotta e narrata da Jordan Peele debutterà invece con 2 episodi lunedì 1 aprile e le successive puntate saranno on demand ogni settimana a partire dall'11 aprile.

Il cast degli episodi comprende Ike Barinholtz, John Cho, Lucinda Dryzek, Taissa Farmiga, Greg Kinnear, Luke Kirby, Sanaa Lathan, Kumail Nanjiani, Adam Scott, Rhea Seehorn, Allison Tolman, Jacob Tremblay, Jefferson White, Jonathan Whitesell, Jessica Williams, DeWanda Wise e Steven Yeun.