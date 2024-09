Ahsoka: la seconda stagione riceve un aggiornamento deludente

Mentre alcuni si sono subito rallegrati della notizia, molti fan di Star Wars sono rimasti sconvolti dalla decisione di Disney+ di cancellare The Acolyte dopo una sola stagione.

Nonostante la protesta dei social media e le varie petizioni online, le probabilità che la serie ritorni per una seconda stagione sono incredibilmente basse. Per coloro che l'hanno apprezzata, è un peccato, perché il finale ha lasciato molte domande senza risposta e trame irrisolte (ad esempio, cosa stesse facendo esattamente Darth Plagueis). Ora invece abbiamo un altro importante aggiornamento su un'altra serie Star Wars: Ahsoka.

Ahsoka: Lucasfilm ha deciso cosa fare con Baylan Skoll dopo la morte di Ray Stevenson

Le novità su Ahsoka

L'attrice di Sabine Wren, Natasha Liu Bordizzo, ha parlato dei piani di Dave Filoni per la seconda stagione di Ahsoka. Anche questa serie si è conclusa con un grosso cliffhanger, ma non è passato molto tempo prima che venisse ufficializzata una seconda stagione di episodi. Filoni tornerà per la nuova stagione, con l'aspettativa che la serie sia il punto di partenza per il suo prossimo film crossover su Star Wars (che arriverà dopo The Mandalorian e Grogu).

Secondo la Bordizzo, le riprese della seconda stagione di Ahsoka dovrebbero iniziare la prossima estate. Ciò significa che lo show tornerà sui nostri schermi non prima del 2026, con un intervallo di tre anni tra una stagione e l'altra.

Vi ricordate quando ogni anno venivano trasmesse due dozzine di episodi di serie televisive come 24, Lost e Smallville? Sembra proprio che sia passato tanto tempo...

All'inizio di quest'anno è stato chiesto a Hayden Christensen se potesse riprendere il suo ruolo di Anakin Skywalker nella seconda stagione di Ahsoka. "Guarda, per quanto riguarda la possibilità di rivedere o meno Anakin, non lo so", ha ammesso. "Ma come dimostra l'ultima inquadratura della serie, lui è con lei nello spirito e continuano ad avere questo legame".