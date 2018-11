Agents of S.H.I.E.L.D. ottiene il rinnovo per una settima stagione

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà sugli schermi del network ABC in estate con una sesta stagione, ma la serie ha già ottenuto il rinnovo per un settimo ciclo di episodi.

La serie ha come protagonisti Ming-Na Wen nel ruolo dell'agente Melinda May, Chloe Bennet che interpreta Daisy Johnson, Iain De Caestecker che ha la parte dell'agente Leo Fitz, Elizabeth Henstridge nei panni dell'agente Jemma Simmons, Henry Simmons in quelli dell'agente Alphonso "Mack" Mackenzie e Natalia Cordova-Buckley che è Elena "Yo-Yo" Rodriguez.

Nel cast non dovrebbe invece ritornare l'attore Clark Gregg, interprete dell'agente Phil Coulson.

ABC, inoltre, è al lavoro su un'altra serie tratta dai fumetti della Marvel che sarà dedicata alle supereroine dei fumetti e sarà scritta da Allan Heinberg, già autore di Wonder Woman.