Agents of S.H.I.E.L.D. 7 da oggi su Rai4 per la prima volta in chiaro

Agents of S.H.I.E.L.D. 7, ultima stagione della serie co-prodotta da Marvel Television, arriva oggi su Rai4 alle 15:35 per la prima volta in chiaro.

Dal lunedì al venerdì la stagione 7 di Agents of S.H.I.E.L.D. sarà trasmessa, per la prima volta su un canale in chiaro, con un doppio episodio. Una volta terminata la stagione seguirà il rewatch, nella stessa fascia oraria e sempre su Rai4, delle stagioni 5 e 6.

Gli ultimi 13 episodi della serie tv targata ABC Studios e legata al Marvel Cinematic Universe riportano in scena l'agenzia governativa creata nei fumetti della Marvel, impegnata a regolare la pace nel mondo proteggendo gli umani da esseri soprannaturali con la collaborazione dei supereroi.

Agents of S.H.I.E.L.D. - una scena della settima stagione

In quest'ultima stagione, dopo aver scoperto il piano della razza aliena Chronicom, in procinto di invadere la Terra per occuparla, gli agenti saranno chiamati a viaggiare nel tempo, proprio come accade ai celebri Avengers nell'ultimo film della saga, Avengers: Endgame.

Gli agenti S.H.I.E.L.D., già finiti nella New York del proibizionismo nel finale della precedente stagione, sono chiamati a cavalcare i decenni dello scorso secolo per preservare l'esistenza stessa dell'organizzazione, evitando gli attacchi temporali dei Chronicom che vorrebbero far sparire l'agenzia minandone la nascita.

Con un sapiente uso della fotografia, dei costumi e delle scenografie, la settima è la stagione più ambiziosa di tutta la serie, impegnata a gestire i paradossi temporali e donare ai suoi numerosi fan una conclusione degna del nome. Nel cast, oltre all' Agente Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg, nella sua versione LMD Chronicom, ci saranno l'imprescindibile Melinda May che ha sempre il volto di Ming-Na Wen, Sky Johnson interpretata da Chloe Bennet e Alphonso "Al" MacKenzie, detto "Mack", interpretato da Henry Simmons.