Agents of S.H.I.E.L.D. 7: svelata la data del debutto dell'ultima stagione

ABC ha annunciato la data di uscita di Agents of S.H.I.E.L.D. 7 con un poster e un breve teaser condivisi online.

Agents of S.H.I.E.L.D. 7 ha finalmente una data di uscita sugli schermi americani: mercoledì 27 maggio, come rivelano un breve teaser e il poster ufficiali che regalano un breve assaggio di quanto accadrà.

Il video mostra la reazione dei protagonisti all'entrata in scena di Coulson che, invece, si sorprende del fatto che nessuno stia parlando.

Secondo quanto dichiara il comunicato ufficiale del network ABC, nell'ultima stagione della serie Coulson e i suoi agenti vengono riportati indietro nel tempo e si ritrovano bloccati nella New York del 1931, cercando di capire cosa sia accaduto. Se non riusciranno a risolvere il mistero potrebbero esserci delle conseguenze disastrose per il passato, il presente, e il futuro del mondo.

Agents of S.H.I.E.LD.: il poster dell'ultima stagione

Nel cast di Agents of S.H.I.E.L.D. ci sono Clark Gregg, Ming-Na Wen nella parte di Melinda May, Chloe Bennet che sarà Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge nei panni dell'agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker che sarà l'agente Leopold Fitz, Henry Simmons nel ruolo del Direttore Alphonso "Mack" MacKenzie, Natlia Cordova-Buckley che è Elena "Yo-Yo" Rodriguez e Jeff Ward nei panni di Deke Shaw.