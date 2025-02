Felicity Jones sull'uso dell'IA in The Brutalist: "Spetta al regista decidere"

Felicity Jones ha aggiunto la sua opinione, dopo quella del regista Brady Corbet e del protagonista Adrien Brody, sull'uso dell'Intelligenza Artificiale durante la post-produzione di The Brutalist.

Il filmmaker aveva spiegato che la tecnologia era stata utilizzata solo per migliorare alcune parti dei dialoghi, intervenendo sulla pronuncia di alcune parole.

L'esperienza di Felicity sul set di The Brutalist

In una nuova intervista rilasciata a Deadline, Felicity Jones ha spiegato: "È ovviamente un elemento della post-produzione, e quello è una prerogativa del regista. Come attore, devi solo fare tutto ciò che è in tuo potere per prepararti e lavorare instancabilmente".

Felicity e Adrien nel film di Corbet

Confermando le parole di Brody, l'attrice ha ricordato: "Adrien e io abbiamo lavorato entrambi con Tanera Marshall, brillante dialect coach, e gran parte dell'attenzione è rivolta a trovare la voce del personaggio. Anche Guy [Pearce] ne ha parlato. Qual è la cadenza? Come faccio a far sì che quella persona sembri il più credibile possibile? Questo è ciò che è sotto il tuo controllo come attore".

Adrien Brody sulle polemiche legate all'uso dell'IA in The Brutalist: "Sono argomenti che fanno discutere"

L'opinione dell'attrice sull'IA

Felicity ha quindi condiviso la sua opinione sull'Intelligenza Artificiale ammettendo che si tratta di un argomento complesso: "Ci sono così tante sfaccettature. Uso spesso l'analogia che fare un film è un po' come mettere un pallone da calcio in un campo, e lo metti a disposizione, e verrà calciato in molte direzioni diverse".

La star del cinema ha concluso spiegando: "In una certa misura, questo fa parte del piacere di fare qualcosa, vedere cosa ne fa il mondo ed è affascinante quando un film solleva così tante discussioni diverse e ricche di sfumature".