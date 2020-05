Aftermath - La vendetta: il film con Arnold Schwarzenegger stasera su Rai Movie

Aftermath - La vendetta è il film in onda stasera su Rai Movie alle 21:10. Tratto da una storia vera, ha per protagonista Arnold Schwarzenegger.

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Aftermath - La vendetta, revenge movie diretto nel 2017 da Elliott Lester, con protagonista assoluto Arnold Schwarzenegger.

L'architetto Roman Melnyk (Arnold Schwarzenegger) perde la moglie e la figlia in un disastro aereo. Jacob Bonanos era il controllore di volo in turno durante l'incidente aereo di cui è ritenuto responsabile a causa della sua disattenzione. I destini dei due uomini si incrociano inesorabilmente nel momento in cui Roman, incapace di sopportare la perdita dei suoi cari, decide che vendicarsi del responsabile dell'incidente sarà la sua unica ragione di vita. Tratto dalla tragica storia vera dell'architetto russo Vitaly Konstantinovich Kaloyev, il film vede nel cast, oltre al divo Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace, Judah Nelson, Larry Sullivan e Jason McCune.