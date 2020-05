Aftermath - La vendetta: la storia vera che ha ispirato il film

In Aftermath - La vendetta, Arnold Schwarzenegger interpreta il ruolo di Roman, un personaggio vagamente basato su una storia vera, quella di Vitaly Kaloyev, un uomo di origine russa condannato per aver ucciso colui che riteneva fosse responsabile del tragico incidente aereo in cui morirono sua moglie e i suoi due bambini. "È una situazione impossibile", ha dichiarato il regista Elliott Lester. "Nessuno vince. È la cosa più terribile che possa succedere."

Vitaly Kaloyev ha perso sua moglie e i suoi figli, di 10 e 4 anni, nell'incidente aereo. Una volta arrivato sul posto, in Germania, ha disperatamente cercato la sua famiglia e in qualche modo è riuscito a trovare il corpo di Diana, che era ancora intatto, a due miglia di distanza dal disastro aereo. Svetlana è stata ritrovata in un campo di grano e suo figlio sulla strada di fronte ad una pensilina per autobus: entrambi erano caduti da 36.000 piedi. Il controllore del traffico aereo, Nielsen, sebbene sia stato incolpato dalle famiglie per l'incidente, in tribunale è stato assolto da ogni accusa di negligenza.

Ma Kaloyev era irremovibile: credeva che fosse colpa dell'esperto di aviazione Peter Nielsen, che era di turno quando si è verificata la tragedia. Kaloyev passò due anni alla ricerca di risposte e quando pensò di aver esaurito ogni opzione rintracciò Nielsen e lo pugnalò a morte nel retro del suo giardino.

Nielsen morì tra le braccia di sua moglie e dei suoi figli e Kayolev fu arrestato in un hotel vicino al luogo del delitto, disse alla polizia che non riusciva a ricordare cosa avesse fatto. Fu condannato a otto anni di reclusione in un carcere svizzero per il crimine commesso prima di essere rilasciato nel 2007. Quando gli fu chiesto se avesse avvertito o meno delle vibrazioni negative mentre aspettava la sua famiglia all'aeroporto di Barcellona Kayolev dichiarò: "Quando stai per vedere la tua famiglia, dopo molto tempo, non ti aspetti che accada qualcosa di brutto. Sei solo felice."