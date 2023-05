After Everything, il trailer del quinto capitolo della saga con Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford

Continua la storia d'amore tra Hardin e Tessa, come ci mostra anche il nuovo trailer di After Everything, quinto capitolo della saga di After con protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.

After Everything sarà il titolo del quinto capitolo nella saga di After, la serie di film che vede protagonisti Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford.. Nel nuovo trailer, un assaggio di ciò che vedremo sullo schermo.

Continuano le avventure sentimentali di Tessa e Hardin nel nuovo appuntamento con la saga di After, il quinto sullo schermo, che vedrà il ritorno di Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei panni dei due ragazzi che proprio non riescono a stare lontani l'uno dall'altra.

Afyter Everything: Non c'è 4 senza 5

L'annuncio di After 5 è arrivato a sorpresa direttamente dal cast, che ha confermato l'uscita della pellicola in diversi paesi per il mese di settembre 2023 (mentre per altri, incluso il nostro, si dovrà attendere per scoprirlo).

Nel film, che non sarà il prequel di After come si pensava in precedenza, ma un sequel della storia principale, vedremo non solo il ritorno di Tessa e Hardin, ma anche dei nuovi personaggi interpretati da Benjamin Mascolo e Mimi Keene, di cui tuttavia conosciamo solo i nomi (Sebastian e Natalie).

Sulla trama di After Everything non ci sono ancora molte informazioni, ma dal trailer cogliamo qualche dettaglio come Hardin che sembra avere difficoltà con il sequel del suo libro e Tessa che si è trasferita in Portogallo. Si anticipa anche un matrimonio, ma cosa accadrà davvero?