Diane Kruger e Hero Fiennes Tiffin nel cast di First Love

Diane Kruger e Hero Fiennes Tiffin, star di After, faranno parte del cast di First Love, commedia scritta e diretta da A.J. Edwards.

Diane Kruger e Hero Fiennes Tiffin faranno parte del cast del film First Love, un progetto scritto e diretto da A.J. Edwards.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Henry Kittredge, Lucas Jarach, Nadine de Barros e il filmmaker.

First Love viene descritto come un lungometraggio che offre uno sguardo significativo sulle difficoltà di un ragazzo che entra nell'età adulta.

Al centro della trama ci sarà Jim (Hero Fiennes Tiffin), uno studente del liceo che si ritrova alle prese con gli alti e i bassi del primo amore con Ann (Sydney Park). I genitori di Jim, interpretati da Diane Kruger e Jeffrey Donovan, nel frattempo, stanno affrontando dei problemi personali causati dalla crisi economica del 2008.

L'attrice ha già lavorato con A.J. Edwards in occasione di The Better Angels, presentato al Sundance Film Festival nel 2014.

Fiennes Tiffin è reduce dal successo dei primi due capitoli di After, film in grado di incassare ben 118 milioni di dollari in tutto il mondo, e di cui stanno venendo realizzati due ulteriori sequel.